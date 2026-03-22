Camilla Precania brilla ai Cadetti A2 e conquista la finale A1 di judo

La giovane atleta dell’A.S.D. Peter Pan Judo Livorno chiude quinta ai Campionati Italiani Cadetti A2 di Leinì e conquista il pass per Ancona

Al Pala Maggiore di Leinì (TO), nelle giornate del 21 e 22 marzo 2026, si sono svolte le fasi finali dei Campionati Italiani Cadetti A2, appuntamento fondamentale anche per l’assegnazione dei pass alla finale A1 in programma il prossimo 2 maggio ad Ancona.

Nel corso della competizione si è messa in luce la judoka Camilla Precania, atleta dell’A.S.D. Peter Pan Judo Livorno, impegnata nella categoria 44 kg. Alla sua prima esperienza tra i cadetti, ha affrontato quattro incontri contro avversarie più esperte, senza alcuna esitazione, dimostrando una maturità sportiva davvero notevole.

Con determinazione, lucidità e un ottimo livello tecnico, Camilla ha espresso un judo efficace e combattivo, conquistando un brillante quinto posto. Un risultato di grande valore, ulteriormente impreziosito dalla qualificazione alla finale A1.

La prestazione conferma la crescita costante della giovane atleta e il lavoro di qualità svolto all’interno del data-end=”1392″>Dojo, lasciando intravedere prospettive molto interessanti per il futuro. La medaglia sfiorata diventa così uno stimolo prezioso, mentre l’appuntamento di Ancona rappresenta una nuova, importante occasione per continuare il percorso di crescita e confrontarsi con le migliori judoka del panorama nazionale.

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