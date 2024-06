Campanella abbraccia il popolo Piellino: “Sogno di scrivere una pagina di storia di questa società”

Le prime parole da head coach: "Per me essere qui è un privilegio. cercheremo giocatori capaci di indossare questa gloriosa maglia. Non tutti lo possono fare. Noi andremo alla ricerca di chi sarà in grado di farlo"

sulle nostre pagine Facebook ed Instagram i video e le foto della presentazione di coach Federico Campanella

Circa trecento tifosi hanno accolto con applausi ed entusiasmo il nuovo head coach della Pielle Livorno, il livornese Federico Campanella, nella splendida location dello Chalet della Rotonda. Un ritorno a casa per il capo allenatore biancoblu che ritrova facce e volti conosciuti. A presentarlo il presidente Francesco Farneti e il Dg Gianluca Petronio.

“Essere qui è un privilegio – ha detto Campanella (clicca qui per ascoltare le sue prime parole da head coach, ndr) – ll mio sogno nel cassetto? Sicuramente è quello di poter scrivere una pagina della storia della Pielle. Posso dire che farò il mio lavoro nel miglior modo possibile e non voglio tradire dirigenti e tifosi”.

Ancora presto chiaramente per parlare di composizione della squadra anche se non ci sarà da perdere tempo visto che tutti i giocatori della stagione ormai alle porte risultano svincolati. “Quello che posso dirvi con certezza – continua Campanella – è che cercheremo giocatori capaci di indossare questa gloriosa maglia. Non tutti lo possono fare. Noi andremo alla ricerca di chi sarà in grado di farlo”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©