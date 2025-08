Campionati italiani FISR, belle prove per le ragazze della Polisportiva La Rosa Livorno

Oltre 800 atleti in gara al Palaghiaccio di Piancavallo: debutto tricolore nella Solo Dance per tre livornesi. Brilla Azzurra Allegranti, settima nonostante un infortunio

Si è concluso al Palapredieri di Piancavallo, in provincia di Pordenone, il Campionato Italiano FISR riservato alle categorie Divisione Nazionale A, B, C, D e alla Solo Dance per le categorie Allievi Nazionali, Cadetti, Jeunesse, data-end=”460″>Junior e Senior. Un evento di grande prestigio che ha visto scendere in pista oltre 800 atleti da tutta Italia, in una manifestazione organizzata dalla Polisportiva Eurosport Village ASD, in collaborazione con Sport e Salute Friuli Venezia Giulia, Coni Pordenone e Comitato Regionale FVG.

Presente anche la data-end=”818″>Polisportiva La Rosa Livorno, che ha partecipato con una pattinatrice nella Divisione Nazionale B e tre atlete nella categoria Allievi Nazionali, affrontando per la prima volta un Campionato Italiano FISR nella disciplina della Solo Dance.

Le gare, disputate nel suggestivo impianto del Palaghiaccio di Piancavallo, sono state giudicate con grande attenzione e rigore tecnico, data l’altissima qualità degli esercizi portati in pista.

Tra le livornesi, Azzurra Allegranti ha conquistato il settimo posto nella Divisione Nazionale B, risultato comunque di valore nonostante un problema fisico che ne ha limitato la performance al momento decisivo. A distinguersi anche Giommi Noemi, decima classificata, che ha colpito per la sua disinvoltura ed eleganza, conquistando pubblico e giuria. Buona prova anche per Faraoni Giorgia, che ha emozionato con una coreografia ispirata ad Anastasia, e per Del Gratta Nina, che ha incantato con la sua interpretazione del Genio della Lampada di Aladdin.

«È stata un’esperienza importante di crescita e confronto per le nostre ragazze», commentano i tecnici Cinzia Savi e la coreografa Viola Barni, che hanno accompagnato le atlete in questa nuova avventura nazionale. Soddisfazione anche da parte del presidente della Polisportiva La Rosa, Mario Tinghi, e di tutto lo staff tecnico.

Ora qualche giorno di pausa, prima di tornare in pista per le prossime competizioni in programma a settembre.

Condividi:

Riproduzione riservata ©