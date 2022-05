Campionati regionali, protagoniste le pattinatrici livornesi

Le pattinatrici livornesi sono state protagoniste ai campionati regionali che si sono svolti nei palazzetti di Siena e di San Rocco a Pilli dando dimostrazione di una preparazione buona per i futuri campionati italiani

Nella categoria Formula 5 “A” oro per Diamante Profeti, bronzo per Matilde Faccin e 8° posto per Gaia Pinna Corda tutte del Circolo Polisportivo La Rosa.

Nella categoria Master oro per Martina Puliti (Pattinaggio La Stella). Nella categoria Cadetti bronzo per Mya Balloni (La Rosa), 4° posto per Asia Giommi (La Rosa).

Nella categoria Divisione Nazionale “A”, 5° posto per Aurora Fioravanti (Pattinaggio La Stella), 8° posto per Vittoria (La Cigna), 17° posto per Anna Pisanu (La Rosa), 25° Federica Ricciardi (La Rosa), 28° posto per Agata Pichi (La Rosa).