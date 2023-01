Campionato Amatori Pallacanestro Uisp. Continua la marcia della Nuova Vigoni

Continua la marcia a oggi immacolata della Nuova Vigoni Legnami che regola il VideoEvents a domicilio per 65 - 48 mentre gli Steelworkers Piombino si rifanno della sconfitta casalinga nel recupero battendo in trasferta alla Bastia i Libici ancora a secco di vittorie per 56 -51

Per quanto riguarda il girone livornese si sono disputate quattro gare; si è partiti con la vittoria esterna dell’Athletico MNT Livorno a Piombino nel recupero della gara rinviata a dicembre per 56 – 51, Athletico MNT che però giovedì si è dovuto arrendere alla Gemini contro lo Studio “Ge.Ca.” per 44- 56.

La classifica vede la Nuova Vigoni e lo Studio “Ge.Ca.” appaiati a 14 punti ma con i primi come detto unici imbattuti avendo disputato sette gare mentre i secondi hanno 8 gare all’attivo con unica sconfitta proprio con la Nuova Vigoni, a seguire l’Athletico MNT che di punti ne ha 8 con 6 gare disputate mentre le Scimmie, che questa settimana osservavano il turno di riposo essendo il girone a sette squadre, hanno al loro attivo 6 punti con 7 incontri disputati; sempre a 6 troviamo i piombinesi degli Steelworkers che però sono scesi in campo 8 volte così come i VideoEvents che però di punti ne hanno 4. Chiudono, ancora come detto senza vittorie, I Libici che hanno disputato 8 incontri.

Questa settimana si parte stasera con lo scontro a Piombino al PalaPerticale fra Steelworkers e Nuova Vigoni (palla a due alle 21, 30) con i padroni di casa che cercano punti Play-Off contro quella che a oggi è la dominatrice del girone che vorrà mantenere l’imbattibilità per proseguire mercoledì alla Gemini dove alle 21, 45 lo Studio “Ge.Ca” riceverà Le Scimmie in un match che è importante per i padroni di casa per mantenere speranze di primo posto (che garantirebbe la eventuale gara 3 in casa nei play-off assicurata) e per gli ospiti per sperare ancora in un piazzamento play-off mentre il giorno dopo, giovedì, sempre alla Gemini alle 21, 45 l’Athletico MNT cercherà di ritrovare i due punti dopo la battuta di arresto con lo Studio “Ge.Ca.” contro un VideoEvents che però venderà cara la pelle per avere residue speranze di agganciare il terzo posto che potrebbe voler dire Play-Off (ricordiamo che dei tre gironi, oltre a quello livornese quello lucchese/pisano e quello della Valdera, vanno le prime due e le due migliori terze) ma soprattutto accesso alla nuova serie A1 unica l’anno prossima o quantomeno agguantare il quarto posto per giocarsi la partecipazione alla A1 nei Play-Out cui parteciperanno le quarte dei tre gironi. Turno di riposo per I Libici.

