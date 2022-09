Campionato italiano di scacchi. Livorno resta in B e in C

Buona prestazione di Livorno Scacchi ai campionati italiani a squadre che si sono disputati dal 16 al 18 settembre a Campi Bisenzio.

La neo promossa formazione in serie C si è piazzata a metà classifica pur essendo composta in larghissima parte da under 18, under 14, under 12 e under 10, fra cui la neo campionessa italiana under 12 Greta Viti e alcuni componenti delle squadre che hanno trionfato domenica scorsa ai campionati regionali juniores di Empoli (Ettore Sassi, Raul Barbetti, Edoardo Fulgentini, Ettore Lensi, Elia Rossi e Tommaso Spille).

Grande prova di Ettore Sassi che ha realizzato il 50% dei punti contro avversari di tre categorie superiori.

Discreta anche la prova della collaudata ma rimaneggiata formazione di serie B che ha conquistato la salvezza senza affanno piazzandosi a metà classifica. Ottima la prova di Claudio Evangelisti, Massimo Bardi ed Ennio Politi ma buoni risultati anche per Marco Ceccarini, Edoardo Falciani ed il maestro Andrea Raiano che tornava alle gare dopo un anno di assenza.

Esordio difficile della terza squadra in promozione toscana che ha pagato lo scotto della prima volta. Tutti i giocatori, fra cui alcuni under 10, erano alla loro prima volta in una competizione open. Ultimo posto indolore perché dalla promozione non si retrocede.

Dopo questo impegno Livorno scacchi riparte con i corsi per bambini e adulti.

Le lezioni della scuola di scacchi “Carlo Falciani” ricominceranno sabato 24 settembre con un Open day al museo di storia naturale a partire dalle 16.

Le lezioni per adulti riprenderanno sabato 1 ottobre alle 10 al circolo Arci Carli in via di Salviano, 542.

