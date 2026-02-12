Campobasso – Us Livorno 1-2. Amaranto corsari al Molinari!

Gli amaranto espugnano il Molinari grazie ai timbri nella prima frazione di Malagrida (migliore in campo) e Bonassi che rendono vano il gol di Brunet. Labronici che falliscono anche un rigore con Di Carmine e resistono all'assalto dei rossoblu nella ripresa. Seconda vittoria consecutiva per Dionisi e compagni, adesso proiettati addirittura in zona playoff

di Lorenzo Evola

Un Livorno d’esportazione. Gli uomini di Venturato si ripetono dopo la vittoria in extremis col Bra ed escono con i tre punti in tasca dalla ostica trasferta in terra molisana. Decisivo un gran primo tempo dei labronici, avanti alla mezz’ora grazie ai sigilli di Malagrida e Bonassi (su assist ancora di uno scatenato Malagrida), prima dell’ 1-2 di Brunet che illude i padroni di casa di una rimonta che non arriverà mai. Prima del duplice fischio Di Carmine fallisce il rigore del possibile 1-3 – conquistato da Bonassi – facendosi ipnotizzare da Tantalocchi. Nella ripresa l’assalto dei ragazzi di Zauri non cambia le sorti della gara, portata a termine con coraggio e sofferenza da Dionisi e compagni. Gli amaranto prendono ulteriore quota in classifica fino a raggiungere quel decimo posto (insieme alla Vis Pesaro) valido per un posto nei playoff. Qualcosa di neanche lontanamente immaginabile fino ad un paio di mesi fa.

La cronaca

Venturato opta per qualche cambio nell’undici titolare, inserendo dal 1’ Bonassi in mediana, Malagrida in attacco e Ghezzi come terzino di una difesa guidata dall’inedita coppia Tosto – Camporese. Gli amaranto non sembrano però risentire delle variazioni della formazione titolare e, dopo un classico primo quarto d’ora, passano avanti con uno degli uomini del momento in casa Livorno. Luperini riceve al limite dell’area e fa partire un destro velenoso, Salines intercetta ma devia involontariamente sui piedi di Malagrida, freddo nel trafiggere Tantalocchi da due passi. Il vantaggio dell’ex Rimini infonde ancora più coraggio ai labronici, vicinissimi al raddoppio poco più tardi con Luperini (innescato da un tocco geniale di Hamlili), sfortunato nel destro di prima intenzione che si schianta sulla traversa a Tantalocchi battuto. Il Campobasso non riesce a prendere le misure alla compagine amaranto, il raddoppio degli uomini di Venturato, allora, non può stupire più di tanto. Allo scoccare del 34’ Malagrida ricicla una palla in area, slalomeggia tra i difensori molisani e serve un cioccolatino per l’accorrente Bonassi, il quale batte Tantalocchi da distanza ravvicinata. Neanche il tempo per festeggiare però, che l’inerzia del match cambia di colpo. I ragazzi di Zauri si riversano in avanti e trovano subito l’1-2 con un gran gol di Brunet, bravo a sfondare centralmente per piazzare poi la sfera all’incrocio con un destro imparabile per Seghetti. Emozioni finite? Nemmeno per scherzo. Allo scadere della prima frazione, Di Carmine tocca per Bonassi in area, Cenesia sbaglia completamente il timing di intervento e atterra il centrocampista amaranto. L’arbitro non ha dubbi nell’assegnare il rigore, rigore calciato però piuttosto male da Di Carmine, ipnotizzato dall’estremo difensore rossoblu che congela il risultato al duplice fischio del direttore di gara.

Nella ripresa, come prevedibile, il forcing dei rossoblù si fa più insistente e schiaccia da subito i labronici nella propria metà campo. I ragazzi di Zauri si affacciano dalle parti di Seghetti con un paio di iniziative di Martina che spaventano Dionisi e compagni, poco oltre l’ora di gioco è invece Magnaghi a flirtare con il pareggio con un colpo di testa che fa la barba al palo a Seghetti battuto. Il Livorno prova a guadagnare campo ma le energie tra gli uomini di Venturato – nonostante i cambi – cominciano a mancare complice un primo tempo giocato a mille all’ora. Nel finale la retroguardia amaranto rischia di capitolare quando prima, ancora Magnaghi va a centimetri dallo specchio e poi, in extremis è Padula a trovare il fondo del campo con un’incornata da ottima posizione. Nel mezzo un check del FVS cancella un penalty concesso in precedenza per un presunto fallo di Seghetti in uscita. Insomma gli ultimi scampoli di gara sono al cardiopalma. Ma al triplice fischio, a festeggiare sono i labronici.

Le pagelle

Seghetti 6: Incolpevole sulla perla di Brunet, attento sui vari tentativi dei vari Martina, Gala e Bifulco.

Ghezzi 5.5: Torna titolare dopo tempo immemore e fa fatica a nascondere un po’ di ruggine. Dalla sua parte Martina e Gala fanno il bello e il cattivo tempo, spesso non riesce a contrastare la loro verve e finisce a rincorrere. Venturato gli risparmia gli ultimi venti minuti (dal 73’ Mawete sv)

Camporese 6.5: Guida la difesa in assenza del baluardo Noce, si immola in più di un’occasione salvando i suoi. Al di là di qualche irrilevante sbavatura qua e là, si rivela molto affidabile. La sua esperienza può senz’altro tornare utile alla fragile difesa amaranto

Tosto 6: Meno solido del compagno difensivo ma tutto sommato non balla granchè. Decisamente meglio rispetto all’esordio di qualche settimana fa, ha grandi margini di miglioramento.

Falasco 6: Senza infamia e senza lode sulla sinistra, si limita a coprire più che a offendere e lo fa senza errori marchiani.

Luperini 6.5: Entra nell’azione del vantaggio propiziando la sfortunata deviazione di Salines, flirta con il raddoppio colpendo una clamorosa traversa su assist di Hamlili. Nel primo tempo, insomma, è un fattore. Torna nei ranghi nella ripresa, quando le forze lo abbandonano gradualmente. Il suo arrivo, comunque, a dato nuova linfa al centrocampo di Venturato.

Hamlili 6.5: Detta i ritmi con efficacia in mezzo al campo, specie nei primi 45’. Manda in porta con un tocco di classe il collega di reparto che trova la traversa, cala leggermente con il passare dei minuti ma la prestazione resta più che sufficiente (dal 85’ Odjer sv)

Bonassi 7: Si fa trovare pronto per firmare lo 0-2 sull’assist al bacio di Malagrida, scaltro nel guadagnare il rigore che Di Carmine cestinerà poco più tardi anticipando l’intervento di Celesia. Un primo tempo di spessore anche il suo, un filo più sotto tono nella seconda metà di gara ma non molla fino al triplice fischio.

Peralta 6: Si muove molto tra le linee partecipando assiduamente alla manovra amaranto, gli manca il tocco vincente negli ultimi venti metri ma va detto che la condizione fisica non è delle migliori. Non a caso resta negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Marchesi 5.5: Ingresso molle, si nota poco nella ripresa)

Malagrida 7.5: Si guadagna la maglia da titolare dopo le ultime ottime prestazioni, conferma il proprio stato di forma firmando con freddezza lo 0-1. Non pago si inventa l’assist dello 0-2 con una giocata dall’alto tasso tecnico. Pericolo costante per l’intera retroguardia molisana, è senza dubbio l’acquisto più impattante del mercato di riparazione in casa Livorno (dal 73′ Dionisi sv)

Di Carmine 5: Dopo i fasti di domenica scorsa, si erge a protagonista in negativo fallendo il rigore del possibile 1-3 che avrebbe potuto chiudere il match già al duplice fischio. Resta negli spogliatoi come Peralta (dal 46’ Vayrynen 6: Prova a tenere su qualche pallone ma la squadra non lo supporta quasi mai)

All. Venturato 7: Quarta vittoria nelle ultime cinque uscite, 7 punti di distanza dai playout, zona playoff divenuta un obiettivo concreto. Basterebbero questi dati per certificare l’ottimo lavoro svolto fin qui dall’ex tecnico del Cittadella. Anche oggi i suoi ragazzi interpretano alla perfezione il primo tempo per poi resistere, pur soffrendo, contro una compagine di tutto rispetto. Il campionato degli amaranto – grazie al suo operato – d’ora in poi può davvero regalare piacevoli sorprese.

Le formazioni ufficiali:

Campobasso (3-5-2): Tantalocchi; Salines, Celesia, Papini; Pierno, Gargiulo, Brunet, Gala, Martina; Bifulco, Sarr. All. Zauri

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Ghezzi (dal 73′ Mawete), Camporese, Tosto, Falasco; Luperini, Hamlili (dal 85′ Odjer), Bonassi; Peralta (dal 46′ Marchesi); Malagrida (dal 73′ Dionisi), Di Carmine (dal 46′ Vayrynen). All. Venturato

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Molinari! Gli amaranto espugnano il Molinari grazie ai timbri nella prima frazione di Malagrida (migliore in campo) e Bonassi che rendono vano il gol di Brunet. Labronici che falliscono anche un rigore con Di Carmine e resistono all’assalto dei rossoblu nella ripresa. Seconda vittoria consecutiva per Dionisi e compagni, adesso addirittura proiettati in zona playoff 97' PADULA! Padroni di casa vicini al pareggio con il colpo di testa di Padula che sibila il palo di Seghetti 90' Saranno sei i minuti di recupero 90' Check del FVS che annulla un rigore al Campobasso per un presunto fallo di Seghetti in uscita 87' MAGNAGHI! Altro cross di Martina, l’attaccante rossoblu non trova lo specchio di testa per centimetri 85' Spazio anche a Odjer per Hamlili in questo finale 80' Gli amaranto provano a riguadagnare metri, cala l’intensità del forcing molisano 80' Giallo anche per Seghetti per perdita di tempo 73' Dentro anche Mawete e Dionisi per Ghezzi e Malagrida 70' Alza visibilmente il baricentro la formazione di casa, arrancano gli amaranto. Tosto trattiene Magnaghi al limite, giallo per l’ex Empoli 68' Ennesimo break di Malagrida che semina panico sulla trequarti, l’ex Rimini prova con il destro ma colpisce male 65' Giallo per Falasco che sgambetta Di Livio in contropiede 64' Errore di Salines, Malagrida prova ad approfittarne ma viene chiuso in corner 62' Magnaghi! Stacco di testa del centravanti di Zauri, palla che sfiora il palo a Seghetti immobile 56' Ancora Martina! Bolide di sinistro dell’esterno molisano, palla out di poco 52' Cross di Martina, Seghetti devia di pugno 46' Doppio cambio per Venturato, dentro Marchesi e Vayrynen per Peralta e Di Carmine Comincia la ripresa al Molinari! Termina il primo tempo al Molinari. Amaranto avanti grazie ai timbri di Malagrida e Bonassi, Brunet accorcia le distanze prima che Di Carmine fallisca il rigore del possibile 1-3 46' DI CARMINE SBAGLIA DAL DISCHETTO! Tantaocchi ipnotizza il numero 13 e mantiene il risultato sull’1-2 45' RIGORE PER GLI AMARANTO! Di Carmine tocca per Bonassi, Cenesia interviene in ritardo e costringe il direttore di gara ad indicare il dischetto 42' Ancora Martina pericoloso in area, il suo sinistro si spegne sull’esterno della rete 41' SEGHETTI! Martina ci prova di sinistro, l’ex Empoli si distende in corner 38' Adesso riprende coraggio la compagine di casa, amaranto in apnea 36' GOL DEL CAMPOBASSO! Brunet si incunea per vie centrali, vince un rimpallo e scarica un missile all’incrocio dei pali. Molisani che accorciano subito le distanze 34' GOOOLLL DEL LIVORNOO! HA RADDOPPIATO BONASSI!! Numero di Malagrida che slalomeggia in area e serve un cioccolatino per l’accorrente Bonassi che non può sbagliare da due passi 30' LUPERINI! Tocco geniale di Hamlili per il numero 7 che spara di prima intenzione, la palla si infrange sulla traversa. Grande chance per gli amaranto 25' Tocco di Malagrida per Di Carmine, suggerimento troppo lungo, non ci arriva l’ex Verona 20' Campobasso vicino all’immediato pareggio con Bifulco, Seghetti neutralizza il destro dell’attaccante di Zauri 17' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO MALAGRIDAAA!! Luperini riceve in area e calcia, Salines intercetta ma devia la sfera sui piedi dell’ex Rimini che fulmina Tantalocchi da due passi. Amaranto avanti 14' Alza il pressing la truppa di Venturato, si chiude con ordine però la compagine molisana 11' Gargiulo sfonda a sinistra e crossa, blocca Seghetti 8' Punizione di Falasco, i padroni di casa concedono il corner 5' Giallo per Bonassi che stende Gala in contropiede 2' Numero di Peralta in area, il suo tocco però non trova nessun compagno a rimorchio L’arbitro fischia l’inizio, comincia il match al Molinari

Condividi:

Riproduzione riservata ©