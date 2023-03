Candia, trasferta da incorniciare per i giovani canottieri dei GS VVF Tomei

I giovani canottieri del Gruppo Sportivo VVF Tomei si sono confermati ben preparati per affrontare un palcoscenico nazionale ottenendo ben 7 medaglie d'oro 4 d'argento e una di bronzo. Ecco i protagonisti delle due intense giornate svolte nel campo di regata di Candia

Sabato 18 e domenica 19 si è svolto a Candia in Piemonte il Meeting Nazionale di canottaggio allievi, cadetti e master. I giovani canottieri del Gruppo Sportivo VVF Tomei si sono confermati ben preparati per affrontare un palcoscenico nazionale ottenendo ben 7 medaglie d’oro 4 d’argento e una di bronzo. Questi i protagonisti delle due intense giornate svolte nel campo di regata di Candia.

Nelle regate di sabato splendida vittoria nel singolo 7.20 cadetti di Matteo Gentini, argento sempre nel singolo allievi c femminile per Marta Ceccatelli.

Nel singolo 7.20 allievi B1 maschile e femminile due perentori successi per Massimo Mariotti e Adele Ceccatelli che hanno aggiunto al proprio palmares un’altra medaglia d’oro.

Ottima prestazione nel singolo 7.20 allievi A di Noemi Lari che ha concluso con un argento.

Piazzamenti interessanti nel singolo 7.20 cadetti femminile di Ginevra Cecconi giunta sesta, nel 4 di coppia allievi c maschile di Nicholas Di Fraia, Francesco Abruzzese, Leonardo D’Alessio e Andrea Dellamaggiore giunti quinti, nel singolo 7.20 allievi b2 Christian Lari giunto quarto.

Nelle gare di domenica ci sono state per tutti nuove opportunità di mettersi in luce e l’impegno non è certo mancato.

Nel singolo cadetti maschile argento per Matteo Gentini, vittoria per il doppio cadetti femminile di Ginevra Cecconi e Marta Ceccatelli. Negli allievi c argento nel doppio per Leonardo D’Alessio e Francesco Abruzzese e quarto posto per Nicholas Di Fraia e Andrea Della Maggiore.

Nel Singolo 7.20 allievi B1 oro per Massimo Mariotti mentre negli allievi b2 medaglia di bronzo per Christian Lari.

Nel Singolo 7.20 allievi A quinto posto per Noemi Lari e ancora oro nel singolo 7.20 allievi B1 per Adele Ceccatelli. Sul fronte master Femminile medaglia d’oro per Giulia Persico nel singolo.

Si è così concluso nel migliore dei modi questo primo appuntamento nazionale per i giovanissimi canottieri del Tomei.

Condividi: