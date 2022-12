Canoa, Christian e Sara eletti atleti dell’anno

Due livornesi, Volpi e Del Gratta, premiati a livello nazionale dalla Federazione Italiana Canoa Kayak per ciò che hanno dimostrato in questo 2022 ricco di soddisfazioni sportive

Ancora una volta Livorno e i suoi atleti sotto i riflettori e alla ribalta sui gradini più alti dei podi nazionali. Ecco che Christian Volpi ha vinto attraverso un sondaggio nazionale sul web il titolo di atleta dell’ anno per la canoa. È stato premiato durante il Gran Galà della Canoa che si è svolto allo stadio Olimpico alla presenza delle maggiori autorità sportive premiato dal neo-ministro dello sport Abodi. Insieme a lui, nella categoria donne, ha vinto la concittadina Sara Del Gratta.

