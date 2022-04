Canoa Club Livorno protagonista alla prima di regionale a Stagno

Domenica 10 aprile, nelle acque dello Scolmatore dell’Arno, all’interno del Parco di San Leonardo, si è svolta la Prima Prova di Campionato Regionale 2022 che assegnava i titoli regionali sulla distanza di 5000 mt

Mediagallery

Domenica 10 aprile, nelle acque dello Scolmatore dell’Arno, all’interno del Parco di San Leonardo, proprio di fronte alla nuova sede del Canoa Club Livorno che ha curato l’organizzazione della gara, si è svolta la Prima Prova di Campionato Regionale 2022 che assegnava i titoli regionali sulla distanza di 5000 mt. per Ragazzi, Junior, Senior, Master, e Canoa Giovani sulla distanza di 200 e 2000 mt per Cadetti ed Allievi.

Presenti tutte le società toscane con ben 122 Atleti per un totale di 195 Atleti gara e ben 166 equipaggi. Gli atleti della società stagnina, dopo le belle prove a Milano di sette giorni fa, hanno confermato lo splendido stato di forma conquistando ben 6 titoli di Campione Regionale con Moneta Matteo e Di Luozzo Soemy nel K1 e con Reccanello /Dalla Valle nel K2 Ragazzi 1° Anno, Del Gratta Sara nel K1 Junior, Colantonio/Penco nel K2 Ragazzi, Mancini Gianluca K1 Master D. Secondi Posti per Mazzara Simone nel K1 Junior e Ambrosini Cristian nel K1 Ragazzi .Le gare Canoa Giovani, dedicate agli allievi e Cadetti, iniziavano con la distanza dei 200 mt, dove gli atleti di casa conquistavano ben 6 primi posti con Manicagli Gabriele, Dalla Valle Diana, Bacci Vittoria, Mancini Diego e Menicagli Vittoria, secondo posto per Giannini Mirko al debutto, per Gratta Marta e bronzo per Malloggi Bianca nel K1, mentre nel K2 la coppia Bacci/Del Gratta conquistava un altro splendido primo posto. La manifestazione si concludeva con le gare sulla distanza dei 2000 mt, ed il copione non cambiava, con Dalla Valle, Bacci prime nel K1, Del Gratta/Malloggi prime nel K2, ed i fratelli Menicagli entrambi secondi nelle rispettive prove. Alla fine della giornata si registrava un bottino totale di ben 6 Titoli Regionali conditi da ben 16 ori, 6 argento e 1 bronzo. Da sottolineare la bellissima gara di Carli Gabriele al suo debutto dopo pochissimo tempo in Canoa, con uno sfortunato 4° posto nei 200 mt e 5° posto nei 2000 mt.

Grandi complimenti sono stati fatti alla Società dalle Autorità, da tutti i partecipanti per l’organizzazione, che ormai è un punto di forza della società Stagnina. Massima soddisfazione in tutta la Società di Stagno, nella Dirigenza, nel direttore tecnico Mancini e negli allenatori Sardi, Kaminsky e Pellegrini, per le prove positive di tutti gli atleti. Prossimo appuntamento per la società stagnina sarà il 30 aprile e il 1° maggio sempre nelle acque dell’Idroscalo di Milano.