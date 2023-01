Canoa indoor, sabato il Decathlon Challenge 2023

Sabato 14 gennaio dalle 15.30, al punto vendita di Decathlon Livorno in via Beccaria,1 al Parco Levante, organizzata dal Canoa Club Livorno, si svolgerà il Decathlon Challenge 2023. L’evento valido come prova regionale Toscana, si svolgerà indoor con l’utilizzo di pagaiegometri computerizzati che consentiranno di registrare e memorizzare tramite un software, tutte le prestazioni come una vera gara.

