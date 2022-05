Canoa International Race Idroscalo: Spurio, Del Gratta e Ambrosini si confermano a Milano

Nei giorni 30 aprile e 1 maggio appena trascorsi, all'Idroscalo di Milano si è svolta l'International Race di Canoa, valevole anche come selettiva Senior per la prova di Coppa del Mondo che si terrà a Racice

La gara Internazionale vedeva la partecipazione anche di diverse Nazionali Europee, quali Ucraina, Austria, Israele, Slovenia, Svizzera e naturalmente l’Italia. La squadra agonistica accompagnata a Milano dal direttore tecnico Mancini e Kaminsky, inizia le proprie competizioni il sabato con la distanza dei 1000mt, con Mazzara Simone, unico a difendere i colori del Canoa Club Livorno su detta distanza, giunto alla Finale disputa una gara di vertice chiudendo con un quarto posto. A seguire si disputano le gare dei 200mt, Flavio Spurio tra i Senior e con i colori della Nazionale Italiana, sin dalle batterie mostra il suo eccellente stato di forma fino alla finale dove batte con il tempo di 35″56, il Campione del Mondo Di Liberto 35″89, terzo Bazzano 36″83. Sara Del Gratta tra le Junior domina la distanza dalle qualifiche fino alla finale, vincendola con il tempo di 43″38, seconda l’austriaca Lehaci 44″33 terzo posto per Centrone 45″42. Tra gli Junior Simone Mazzara, dopo una buona batteria viene eliminato in semifinale quinto con il tempo di 41″72. Nella Categoria Ragazzi, il K2 di Reccanello-Dalla Valle, dopo essersi qualificato per la finale giunge quarto a 17 centesimi dal podio dopo una bella gara. Nel K1 Francesco Penco, Matteo Moneta e Cristina Ambrosini, vincono le rispettive batterie, e dopo aver superato le semifinali giungono alla finale vinta da Ambrosini 40″17, secondo lo svizzero Schmitter 40″43, terzo Spiroux 40″69, settimo Penco 42″42 e nono Moneta 43″67.

Tra le Ragazze, nel K1 Soemy Di Luozzo e Bianca Guerrieri passano le batterie, mentre Matilde Conti purtroppo no. Solamente Guerrieri raggiunge la finale, nella quale disputando una bella gara giunge terza con il tempo di 47″48, dietro a Zucca 47″04 prima e Barbieri 47″23 seconda. Domenica si svolgono le gare sulla distanza dei 500mt, dove Del Gratta prova a testare la sua preparazione nella categoria Senior con atlete ben più grandi di lei, con delle eccellenti prove raggiunge la finale che chiude all’ottavo posto con il tempo di 1’59″28 di assoluto valore per una Junior. Anche nel K2 con la compagna di Nazionale Rossetti gareggiano tra le Senior, concludendo al settimo posto con una prova di rilievo. Tra gli Junior Mazzara, raggiunge la finale con gare di ottima fattura, dove chiude purtroppo ancora al 4° posto, ma che lo conferma ai vertici nazionali della categoria. Nel K2 Ragazze Di Luozzo e Guerrieri, nella finale ottengono un pregevole quarto posto ben augurante per il futuro. Nel K1 Ragazze Conti non superava lo scoglio delle batterie, Dalla Valle nel K1 Ragazzi esce in semifinale, ma dimostrandosi un autentico combattente. Le ultime due gare della giornata, vedevano prima il K4 Ragazzi di Ambrosini-Moneta-Penco-Reccanello, raggiunta la finale, concludevano la prova con un secondo posto, primo societario con il tempo di 1’38″70 dietro all’equipaggio misto di Aniene e Bissolati e davanti al Verbano giunto terzo. Ultima gara della manifestazione era il K4 Senior dell’Italia con Spurio in seconda voga, che giungeva secondo dietro i campioni dell’Ucraina e davanti all’altro equipaggio dell’Italia

Tutto lo staff tecnico e la dirigenza della società Stagnina sono molto contenti dei risultati conseguiti segno che il programma di allenamento sta dando i frutti sperati. Prossimo impegno per il Canoa Club Livorno, sarà la gara regionale aperta di Firenze del 15 maggio, che essendo circa 20 giorni prima delle selezioni di Castel Gandolfo, consentirà di valutare ulteriormente il livello di preparazione di tutti atleti.