Canoa, l’idroscalo di Milano si tinge di amaranto

Nella manifestazione aperta anche alle altre categorie, si sono distinti gli atleti del Canoa Club Livorno con prove di tutto rispetto sia dalla Campionessa del mondo Sara Del Gratta, ma anche da tutti gli altri Atleti Bianco-Nero-Verdi

L’Idroscalo di Milano è stato teatro delle prime gare in linea di Canoa della stagione 2023. Nei giorni 15 e 16 Aprile si sono disputate le gare dell’International Race 2023 valevoli come prove selettive per decretare gli atleti che parteciperanno alla Coppa del Mondo Senior. Nella manifestazione aperta anche alle altre categorie, si sono distinti gli atleti del Canoa Club Livorno con prove di tutto rispetto sia dalla Campionessa del mondo Sara Del Gratta, ma anche da tutti gli altri Atleti Bianco-Nero-Verdi. La squadra presente a Milano dal Venerdì con 13 Atleti agli ordini del DT. Mancini e del Tecnico Pellegrini, e ben preparata dal Guru della Canoa Sardi Roberto, poteva ben saggiare le acque dell’idroscalo per essere pronti alle competizioni del sabato e della Domenica. Il Sabato diverse erano le prove disputate, da segnalare la prova del K2 delle Ragazze Bacci-Del Gratta Marta vincitrici in 2’00”49 seconde ABASCIA’ Cecilia-KOLOBOVA Irina in 2’00”53, terze CIOLA Nicol–SCHMID Elena in 2’00”66 , che poi si ripetevano con le compagne Guerrieri e Di Luozzo, vincendo il K4 Ragazze 500mt. Buone anche le prove di Penco e Freschi tra gli Junior Maschili dove però non riuscivano ad entrate i semifinale. La domenica iniziavano le prove anche della Categoria Ragazzi Maschili, dove nei 500mt però Ambrosini-Moneta-Reccanello e Dalla Valle con prove non esaltanti non riuscivano a superare le semifinali. Il riscatto era pronto poco dopo nella prova del K4 500mt dove, accedendo direttamente alla finale vincendo la propria batteria, i 4 Labronici si riscattavano conducendo la Finale dalla prima pagaiata fino al traguardo vincendo in 1’34”73 davanti alla Canottieri Eur in 1’35”80 e Canottieri Mestre in 1’36”42. Nel pomeriggio si sono disputate le prove sui 200mt, al femminile ottime le prove delle sei Ragazze labroniche con Conti e Malloggi, che venivano eliminate rispettivamente in batteria e semifinale, mentre la finale che vedeva uno strano Canoa Club Livorno contro tutti, vedeva la vittoria di Guerrieri 45.78 su Bacci 47.09 e Del Gratta Marta 47.45 che completava un podio tutto Stagnino, e con Di Luozzo che chiudeva nona. Al Maschile, Reccanello e Dalla Valle non superavano le batterie Moneta doveva fermarsi in semifinale, mentre Ambrosini in finale chiudeva secondo in 39.64 dietro a Frezzato 39.09 terzo Strukely 40.53.. Un Capitolo a parte merita Sara Del Gratta, la Campionessa del Mondo Junior, disputa le selezioni Senior nel K1 500mt dove consegue un fantastico quinto posto con il tempo di 1’57”51, ma tolta la vincitrice Slovena MEDVED 1’55”15, Fantini 1’55”93, Burgo 1’56”90, Zironi 1’57”47, risulta essere la quarta italiana al traguardo che dovrebbe consentirli di partecipare alla Coppa del mondo, oltre alle prove in barca singola si cimenta anche negli equipaggi della nazionale sempre tra le Senior per mantenere un alto livello con prove di grande spessore tecnico.

