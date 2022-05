Canottaggio: buona prestazione per i giovanissimi del Tomei a Roffia

Splendida trasferta per i giovani canottieri dei VVF Tomei a San Miniato dove nel Bacino di Roffia si è svolto, nella giornata di sabato 14 e domenica 15 maggio, il 2° Meeting Nazionale giovanile. Il Gs VVF Tomei canottaggio si è presentato all’appuntamento nazionale con un gruppo di ragazzi motivati a fare esperienza ottenendo risultati più che lusinghieri, in sostanza si è svolta un’altra tappa importante di avvicinamento al Festival dei Giovani, l’appuntamento annuale più importante per le categorie giovanile, che quest’anno si svolgerà all’Idroscalo di Milano nei primi giorni di luglio. Le regate si sono svolte nelle due giornate consentendo ai ragazzi di svolgere due gare. Il gruppo sportivo esce da questa esperienza con tre medaglie d’ oro, tre d’argento e quattro di bronzo. Tra i risultati brillano i primi posti di Marta Ceccatelli e di Leonardo D’Alessio. Questi i risultati dei ragazzi livornesi nelle due giornate:

Regate di sabato

Singolo 7.20 cadetti Tommaso Falaschi quarto posto

Doppio cadetti Spagnoli Tommaso De Girolamo Vitolo Riccardo terzo posto

Doppio doppio cadetti Jacopo Galanti e Giona Bartolacci quarto posto

Singolo 7.20 allievi C Matteo Gentini secondo posto

Singolo 7.20 allievi C Nicola Lazzerini Quinto posto

Singolo allievi c femminile Ginevra Cecconi Quarto Posto

Singolo 7.20 allievi B2 Leonardo D’Alessio Primo Posto

Singolo. 7.20 allievi B2 Francesco Abruzzese Quarto Posto

Singolo 7.20 allievi B2 Nicholas Di Fraia Quarto Posto

Singolo 7.20 allievi B2 Marta Ceccatelli Primo Posto

Gare di Domenica

Singolo Cadetti Tommaso Falaschi Quinto Posto

Quattro di coppia cadetti Giona Bartolacci, Riccardo De Girolamo Vitolo, Tommaso Spagnoli, Jacopo Galanti quarto posto

Singolo 7.20 allievi C femminile Ginevra Cecconi secondo posto

Singolo allievi C Alessio Franzoni terzo posto

Doppio allievi C Matteo Gentini e Lorenzo Lazzerini secondo posto

Singolo 7.20 allievi B2 Francesco Abruzzese terzo posto

Doppio allievi B2 Leonardo D’Alessio e Nicholas Di Fraia sesto posto

Singolo 7.20 allievi b2 femminile Marta Ceccatelli primo posto

I giovani canottieri del Tomei hanno partecipato per la Toscana anche alle regate fra rappresentative regionali, Riccardo De Girolamo Vitolo e Tommaso Spagnoli sono giunti quinti nel quattro di coppia e terzi nel 4 senza.

Tutto è pronto allo scolmatore dell’arno per intensificare la preparazione per il Festival dei Giovani.

Nelle foto Marta Ceccatelli e Leonardo D’Alessio.