Canottaggio: Cecconi vince al Memorial Don Angelo Villa nella categoria master F

Claudio Cecconi, atleta del VVF Tomei, dopo aver conquistato la medaglia d’argento ai recenti Campionati Italiani Master Over 54 di Coastal Rowing disputati a Verbania nelle acque del Lago Maggiore, una prova condizionata da un errore di percorso che ha compromesso la possibilità di competere per il titolo, domenica scorsa, ha vinto il singolo nella categoria master F al memorial Don Angelo Villa. La gara di 6000 metri, che si è svolta sul lago d’Orta in Piemonte, ha visto il livornese tagliare il traguardo al venticinquesimo posto su centoventi equipaggi al via, posizione di tutto rispetto in una graduatoria che ha visto vincitore assoluto il vicecampione olimpico Gabriel Soares. L’atleta livornese si preparerà anche per il prossimo appuntamento del Silverskiff a Torino sul Po, gara internazionale con i migliori singolisti.

