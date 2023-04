Canottaggio. Enrico Sabatini è argento al Meeting di Società Nord

Sabato e domenica si sono svolte nel campo di regata di Genova Prà le regate del Meeting di Società Nord di canottaggio. La prova migliore per il canottaggio livornese è stata fornita dall’Under 18 Enrico Sabatini nel singolo.

Dopo il primo posto nella qualificazione il giovane canottiere di Livorno ha sfoderato una avvincente prestazione nella finale. Una gara che è stata incerta fino all’ultimo dove Sabatini ha dato il massimo giungendo a ridosso del primo arrivato. Buona anche la prestazione del singolista peso leggero Jacopo Giusti che nel singolo over 17 è giunto quarto in un arrivo dove quattro equipaggi si sono giocati la vittoria in una manciata di secondi.

Gli altri due equipaggi del Tomei che erano il doppio under 18 di Diego Caruso e Andrea Romani e il singolo Under 18 Gabriele Langella pur fermandosi alle qualificazioni hanno dato prova di determinazione e di crescita nella speranza di migliori piazzamenti nel proseguo della stagione.

