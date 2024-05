Canottaggio: grandi risultati per Sportlandia al Trofeo Franca Marrucci di San Miniato

Grande canottaggio Special Olympics al Lago di Roffia S. Miniato, nel recente fine settimana, per l’appuntamento annuale con il Trofeo Franca Marrucci dove hanno partecipato, insieme alla livornese Sportlandia-Vvf Tomei blasonate società di canottaggio. Sul tradizionale percorso di 500 mt erano infatti presenti anche i padroni di casa della Canottieri S. Miniato, la Canottieri Firenze, i Canottieri Adria di Trieste, la Canottieri Armida di Torino, la Velocior La spezia, la canottieri Tevere Remo di Roma, Canottieri Mandello Lario, Cus Torino, La Sportiva Sarzana e Canottieri Lazio. Una partecipazione davvero straordinaria gioiosa e divertente in linea con lo spirito Special Olympics. Non sono mancati comunque spaccati agonistici dell’evento che hanno messo in luce grande determinazione dei ragazzi e delle ragazze insieme a significativi miglioramenti nella tecnica. La compagine livornese non è stata a guardare primeggiando un po’ in tutte le gare in cui ha partecipato e addirittura assicurandosi sia la finale A e che la finale B del 4 gig X. Solo due forti equipaggi del Cus Torino hanno impensierito gli special livornesi, ma niente hanno potuto di fronte a due poderose chiusure di regata. Anche nelle regate al remergometro gli atleti livornesi hanno primeggiato assicurandosi primo e secondo posto nella gara sprint da un minuto.

Questi i nomi degli atleti livornesi che hanno gareggiato sotto la sapiente guida dei tecnici e partner Martelli Mauro, Patrizia Pucci, Vittorio Pasqui e Cristiano Mantovani: Maurizio Mantovani, Andrea Mantovani, Dario Cotrozzi, Mattia Bergamini, Lorenzo Mataresi, Vittorio Malacarne, Giacomo Turini, Victor Pastnes, Simone Dell’Omodarme.

Un ringraziamento speciale da parte del presidente di Sportlandia Martelli, al Comando Provinciale dei VVF, al direttore sportivo Tomei VVF Sez. Canottaggio Stefano Lari per la vicinanza sempre dimostrata ai valori del Movimento Special Olympics, e a tutti i genitori e parenti dei ragazzi che sono stati presenti e non passivi a questa grande festa del canottaggio.

