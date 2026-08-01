Canottaggio, il livornese Caruso convocato ai Campionati Mondiali Under 19

Diego Caruso (terzo remo da destra foto Canottaggio.org), atleta di punta del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco "C. Tomei" di Livorno

La società auspica che l'eccellente percorso di Diego Caruso possa fungere da virtuoso esempio e da forte stimolo per le giovani generazioni del territorio. L'obiettivo è attrarre nuovi atleti a partire dal prossimo mese di settembre, affinché si avvicinino alla disciplina del canottaggio presso la sede societaria situata sullo Scolmatore dell'Arno

Il panorama del canottaggio internazionale si tinge nuovamente dei colori labronici. Diego Caruso (terzo remo da destra foto Canottaggio.org), atleta di punta del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco “C. Tomei” di Livorno, ha ricevuto la convocazione ufficiale nella squadra nazionale italiana per la partecipazione ai prossimi Campionati Mondiali Under 19.

La decisione della direzione tecnica della Federazione Italiana Canottaggio rappresenta il naturale coronamento di una stagione agonistica magistrale. Soltanto poche settimane fa, infatti, Caruso si è laureato vicecampione europeo U19 a Brandenburg, in Germania, conquistando una straordinaria medaglia d’argento a bordo del quattro senza azzurro dopo un serrato confronto con le principali potenze remiere continentali.

La notizia della convocazione iridata è stata accolta con profonda soddisfazione dai vertici societari e dallo staff tecnico del GS VVF Tomei. I dirigenti hanno espresso il proprio orgoglio attraverso una nota ufficiale:

“La convocazione di Diego Caruso ai Campionati Mondiali costituisce un traguardo di assoluto rilievo, che onora il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco ‘C. Tomei’ e l’intera comunità sportiva livornese. Questo risultato è il frutto diretto di un percorso programmatico fondato sulla passione, sulla disciplina e sul lavoro quotidiano. Vedere un atleta del nostro vivaio proiettato ai massimi livelli mondiali attesta la validità della nostra metodologia d’allenamento e la dedizione dei nostri tecnici.”

La società auspica che l’eccellente percorso di Diego Caruso possa fungere da virtuoso esempio e da forte stimolo per le giovani generazioni del territorio. L’obiettivo è attrarre nuovi atleti a partire dal prossimo mese di settembre, affinché si avvicinino alla disciplina del canottaggio presso la sede societaria situata sullo Scolmatore dell’Arno.

Le strutture e il campo di allenamento dello Scolmatore rappresentano un presidio fondamentale per la crescita sportiva e sociale dei giovani. È qui che si coltiva quotidianamente il futuro della gloriosa tradizione remiera livornese, un patrimonio storico e culturale che la società intende proiettare nel futuro attraverso il continuo ricambio generazionale.

Il canottiere livornese è attualmente impegnato nel raduno collegiale premondiale a Piediluco, dove la Commissione Tecnica sta definendo gli ultimi dettagli organizzativi e societari prima della partenza per la rassegna iridata. A Diego Caruso vanno i più sentiti complimenti e l’auspicio di un proficuo cammino mondiale da parte di tutto il GS VVF “C. Tomei”.

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