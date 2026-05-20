Canottaggio, il Tomei brilla a Piediluco: oro per Bergamini e Turini nel Para-rowing

Il G.S. VV.F. Tomei protagonista ai Campionati Italiani Assoluti: confermato il titolo conquistato nel 2025 dalla coppia livornese. Buoni risultati anche per gli altri equipaggi grigiorossi tra quattro gig e Under 18

Ottimi risultati per il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco “Tomei” ai Campionati Italiani Assoluti di canottaggio andati in scena il 16 e 17 maggio sulle acque di Piediluco. A brillare è stato soprattutto il settore Para-rowing, dove Mattia Bergamini e Giacomo Turini hanno conquistato la medaglia d’oro confermandosi campioni italiani dopo il successo ottenuto anche nella passata edizione.

Un risultato importante per il sodalizio livornese, che continua a raccogliere soddisfazioni grazie al progetto sviluppato insieme alla APS Sportlandia, collaborazione che unisce attività agonistica e inclusione sociale sul territorio.

Segnali positivi sono arrivati anche dagli altri equipaggi grigiorossi impegnati nelle finali nazionali. Nel quattro gig maschile l’armo composto da Pietro Lunadei, Maurizio Mantovani, Andrea Mantovani, Simone Dell’Omodarme e dal timoniere Cristiano Mantovani ha chiuso la propria prova al quinto posto.

Quinta posizione anche per il quattro gig misto, formato da Alessia Bono, Andrea Mantovani, Giacomo Turini, Mattia Bergamini e ancora dal timoniere Cristiano Mantovani, impegnati contro alcuni dei migliori specialisti italiani della categoria.

Buona esperienza infine anche per il gruppo Under 18 dell’otto maschile, che dopo il secondo posto ottenuto nella batteria eliminatoria ha concluso la finale nazionale in sesta posizione. L’equipaggio era composto da Jacopo Galanti, Tommaso Spagnoli, Matteo Gentini, Diego Caruso, Gregorio Balestri, Gianni Marchesi, Riccardo De Girolamo Vitolo, Gabriele Langella e dalla timoniera Irene Trastullo.

La trasferta di Piediluco si chiude dunque con indicazioni incoraggianti per il G.S. Tomei, che conferma la crescita del proprio settore remiero e la solidità del lavoro portato avanti nel Para-rowing.

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