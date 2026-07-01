Canottaggio, il Tomei brilla agli Italiani Master: Cecconi è vicecampione d’Italia

Sul Lago di Pusiano, dove si sono sfidati oltre mille atleti provenienti da tutta Italia, il G.S. VV.F. "M. Tomei" si mette in evidenza con ottimi piazzamenti. Spicca la medaglia d'argento di Claudio Cecconi nel Singolo Master F

Si sono conclusi sulle acque del Lago di Pusiano i Campionati Italiani Master di canottaggio 2026, un’edizione da record che ha visto confrontarsi 1.021 atleti in rappresentanza di 99 società remiere provenienti da tutta Italia. In questo contesto di altissimo livello tecnico e agonistico, la spedizione livornese del G.S. VV.F. “M. Tomei” ha conquistato risultati di rilievo, confermandosi tra le protagoniste della manifestazione.

A prendersi la scena è stato Claudio Cecconi, che ha centrato una prestigiosa medaglia d’argento nel Singolo Master F. Il canottiere del Tomei, già campione italiano di categoria nella passata edizione disputata a Genova Prà, è salito ancora una volta sul podio tricolore, confermandosi tra i migliori interpreti della specialità.

Nella finale sui 1.000 metri, Cecconi ha disputato una prova di grande spessore, rimanendo a lungo in lotta con i principali specialisti italiani. Solo nel finale ha dovuto cedere il passo all’imbarcazione vincitrice, conquistando comunque un secondo posto di assoluto prestigio che lo conferma stabilmente ai vertici del canottaggio master nazionale.

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