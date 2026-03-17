Canottaggio, il Tomei brilla al Meeting Nazionale Sud

La società livornese ha conquistato un bottino complessivo di 16 medaglie: 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi confermandosi tra le realtà più competitive della manifestazione

Grande affermazione per il Gruppo Sportivo Canottieri VVF Tomei al Meeting Nazionale Sud di canottaggio disputato a Sabaudia, dove la società livornese ha conquistato un bottino complessivo di 16 medaglie: 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi, confermandosi tra le realtà più competitive della manifestazione. A spiccare in modo particolare è stato il settore pararowing, protagonista di una prestazione impeccabile con sei podi in sei regate disputate, risultato che testimonia l’eccellente livello raggiunto dagli equipaggi livornesi. Molto positivo anche il rendimento dei giovanissimi allievi e cadetti, che hanno contribuito in maniera decisiva al medagliere con nove medaglie complessive, dimostrando il valore del vivaio del club. Da segnalare inoltre la conferma d’oro nel singolo master, a ulteriore testimonianza della solidità della squadra in tutte le categorie.

I risultati della prima giornata

Nella giornata inaugurale sono arrivati i primi importanti risultati.

Nel singolo 7.20 cadetti maschile Leonardo Santagata ha chiuso al settimo posto, mentre nel singolo cadetti femminile Adele Ceccatelli ha conquistato una medaglia di bronzo.

Argento nel doppio cadetti maschile per Massimo Mariotti e Mattia Vannucci, stesso metallo ottenuto nel doppio allievi C femminile da Atena Agamennoni e Noemi Lari.

Grande prova nel Gig a 4 remi maschile PR3 II, dove l’equipaggio composto da Andrea Mantovani, Maurizio Mantovani, Simone Dellomodarme e Pietro Lunadei (timoniere Cristiano Mantovani) ha conquistato la medaglia d’oro. Nella stessa gara è arrivato anche il bronzo per l’equipaggio misto Tomei/CUS Bari con i livornesi Giacomo Oliviero e Dario Cotrozzi.

Argento nel doppio PR3 II per Mattia Bergamini e Giacomo Turini.

Due gli ori individuali della giornata: nel singolo 7.20 allievi B1 femminile con Athena Nannucci e nel singolo master F maschile con Claudio Cecconi.

I risultati della seconda giornata

Nella seconda giornata Adele Ceccatelli si è riscattata conquistando la medaglia d’oro nel singolo 7.20 cadetti femminile, mentre nel singolo cadetti maschile Leonardo Santagata ha chiuso al settimo posto.

Successo anche nel due senza cadetti maschile, dove Massimo Mariotti e Mattia Vannucci hanno centrato la medaglia d’oro.

Nel singolo 7.20 allievi C femminile sono arrivate due medaglie: argento per Atena Agamennoni e bronzo per Noemi Lari.

Nel Gig a 4 remi maschile PR3 II Andrea Mantovani, Maurizio Mantovani, Simone Dellomodarme e Pietro Lunadei (tim. Cristiano Mantovani) hanno conquistato la medaglia d’argento, mentre l’equipaggio misto Tomei/CUS Bari con Oliviero e Cotrozzi ha ottenuto nuovamente il bronzo.

Nel doppio PR3 II è arrivato il riscatto con la medaglia d’oro per Mattia Bergamini e Giacomo Turini.

Ancora protagonista Athena Nannucci che ha conquistato l’argento nel singolo 7.20 allievi B1 femminile.

Il Meeting di Sabaudia si chiude quindi con un bilancio estremamente positivo per il Tomei: sedici medaglie complessive, ottime indicazioni dal settore giovanile e una brillante conferma del gruppo pararowing, segno di una società in costante crescita e capace di competere ai massimi livelli nazionali.

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