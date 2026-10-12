Canottaggio, il Tomei brilla all’Orta Lake Challenge: una vittoria e due podi

Massimo Mariotti conquista il primo posto tra i Cadetti. Secondo posto per Valter Bollati nel singolo Master e terza posizione per Leandro Mariotti nell’otto con un equipaggio misto della Società Caprera di Torino

Una vittoria e due piazzamenti sul podio: è il bilancio positivo del G.S. Vvf Canottaggio Tomei all’Orta Lake Challenge, manifestazione nella quale gli atleti livornesi si sono messi in evidenza con prestazioni di rilievo, confermando la competitività del sodalizio nelle diverse categorie. A conquistare il risultato più prestigioso è stato Massimo Mariotti, protagonista nella categoria Cadetti. La sua prova gli ha permesso di chiudere al primo posto, salendo sul gradino più alto del podio.

Buoni risultati anche nelle competizioni Master. Nel singolo, Valter Bollati ha conquistato un brillante secondo posto, mentre Leandro Mariotti ha centrato la terza posizione nella specialità dell’otto, gareggiando con un equipaggio misto della Società Caprera di Torino.

Tre piazzamenti che arricchiscono il bilancio della partecipazione del Tomei alla manifestazione e premiano l’impegno degli atleti, capaci di distinguersi sia nelle categorie giovanili sia in quelle riservate ai Master.

Per il G.S. Vvf Canottaggio Tomei si chiude così una giornata ricca di soddisfazioni, con risultati che confermano il valore del gruppo e rappresentano un motivo d’orgoglio per tutta la società.

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