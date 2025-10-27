Canottaggio, il Tomei è campione d’Italia nel 4 di coppia

Sul Canale dei Navicelli di Pisa il quartetto livornese Benini, Ceccatelli, Cecconi e Melosi domina la gara di fondo sui 6.000 metri

Trionfo livornese ai Campionati Italiani di Fondo di canottaggio disputati sul suggestivo Canale dei Navicelli. Il G.S. VV.F. Tomei di Livorno ha conquistato il titolo italiano nel 4 di coppia categoria 43/55, grazie alla splendida prova dell’equipaggio formato da Edoardo Benini, Emiliano Ceccatelli, Claudio Cecconi e Alessio Melosi. La regata, sulla distanza dei 6.000 metri, ha visto i livornesi imporsi con autorità sin dalle prime palate, mantenendo un ritmo alto e costante che ha messo in difficoltà gli avversari. Alle loro spalle si è classificato il forte equipaggio del Tiber Rowing, mentre il Caprera di Torino ha chiuso in terza posizione.

La gara si è svolta in condizioni tutt’altro che semplici: il vento forte ha reso la prova ancora più impegnativa, trasformandola in un test di resistenza, concentrazione e sincronia. Il Canale dei Navicelli, tuttavia, si è confermato ancora una volta un campo di gara di grande valore tecnico, in grado di garantire lo svolgimento regolare delle competizioni anche in presenza di condizioni meteo difficili. Una vittoria di grande spessore, quella del G.S. VV.F. Tomei, che conferma la tradizione e la qualità del canottaggio livornese. Complimenti a Benini, Ceccatelli, Cecconi e Melosi, protagonisti di una prova perfetta simbolo di grinta, tecnica e spirito di squadra.

Condividi:

Riproduzione riservata ©