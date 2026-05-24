Canottaggio, impresa europea per Diego Caruso: argento Under 19 con il quattro senza azzurro

Prestazione da applausi a Brandenburg, in Germania, per il giovane portacolori del GS Vigili del Fuoco Tomei. Decisiva una straordinaria rimonta nella finale del quattro senza, conclusa alle spalle della sola Germania

Splendido trionfo per il canottaggio livornese e toscano ai Campionati Europei Under 19 di Brandenburg, in Germania. L’atleta livornese Diego Caruso, portacolori del GS Vigili del Fuoco Tomei, ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento a bordo del quattro senza azzurro, equipaggio composto in larga parte da talenti della Toscana.

Insieme a Caruso sono saliti sul podio anche Matteo L’Ala della Canottieri Limite sull’Arno, Leonardo Iacovacci delle Fiamme Gialle e Brando Dalla Valle della Canottieri Arno.

La finale disputata dall’imbarcazione italiana è stata un autentico capolavoro di strategia, resistenza e carattere. Dopo una partenza non brillante, con gli azzurrini costretti subito a inseguire, il quattro italiano ha progressivamente aumentato il ritmo, iniziando una rimonta entusiasmante.

Palata dopo palata, l’equipaggio ha recuperato terreno sui battistrada, fino a riportarsi pienamente in corsa per le prime posizioni. Nel finale, gli azzurri hanno sfoderato una progressione impressionante, superando anche una sorprendente Francia e chiudendo a ridosso della Germania padrona di casa, vincitrice dell’oro per un margine minimo.

Un argento che, per il modo in cui è maturato, vale quasi quanto una vittoria.

La notizia del podio europeo ha fatto esplodere l’entusiasmo anche a Livorno. La sede del GS VV.F. Tomei, sullo Scolmatore dell’Arno, si è trasformata nel cuore dei festeggiamenti: dirigenti, compagni di squadra e appassionati si sono ritrovati davanti agli schermi per seguire in diretta la regata, esplodendo di gioia al passaggio sul traguardo.

Grande la soddisfazione anche per Massimo Marconcini, storico allenatore che segue da anni la crescita sportiva e umana di Caruso. Questo argento continentale rappresenta un passaggio importante nella carriera del giovane canottiere livornese, un risultato di altissimo livello che tutto l’ambiente del remo cittadino spera possa essere soltanto il primo di una lunga serie di successi in maglia azzurra.

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