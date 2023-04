Canottaggio: in 5 del Gs Tomei staccano il pass per il meeting nazionale

Domenica 23 aprile si è svolta nel campo di regata di Genova Prà la regata selettiva per la partecipazione al secondo meeting nazionale che si svolgerà il 13 e 14 maggio a Piediluco (Terni).

Le regate sono iniziate di prima mattina con la disputa delle qualificazioni che hanno visto tutti gli equipaggi del GS Tomei qualificati per le finali. Nel complesso, accanto ad alcune conferme, abbiamo assistito ad miglioramento di tutti gli equipaggi livornesi che al di là delle medaglie conquistate hanno dimostrato sostanziali miglioramenti. Detto questo il medagliere ha visto comunque una forte presenza dei canottieri del Tomei con la bellezza di 5 medaglie d’oro, 4 di argento ed una di bronzo, ma come già detto anche chi non è arrivato sul podio ha dato dimostrazione di prestazioni in crescita.

Le migliori prestazioni con la medaglia d’oro sono arrivate dal Singolo 7.20 allievi B1 di Adele Ceccatelli, dal due senza senior di Edoardo Benini e Federico Dini, dal doppio cadetti femminile di Marta Ceccatelli e Ginevra Cecconi, dal Singolo 7.20 allievi b1 di Massimo Mariotti e dal Doppio allievi c di Francesco Abruzzese e Nicholas Di Fraia.

L’argento è stato conquistato dal Singolo under 19 di Alberto Magagnini, dal Singolo Cadetti maschile di Matteo Gentini, dal Doppio under 17 di Riccardo De Girolamo Vitolo e Jacopo Galanti, dal Doppio under 19 di Alberto Magagnini e Enrico Sabatini. Bronzo infine per il Quattro di coppia under 17 di Diego Caruso, Riccardo De Girolamo Vitolo, Andrea Romani e Jacopo Galanti.

Prestazioni in crescita infine per il Singolo under 17 di Gabriele Langella giunto sesto, per il Singolo under 19 di Enrico Sabatini quarto, per il Doppio under 17 di Andrea Romani e Diego Caruso giunto quinto, per il Singolo 7.20 allievi c di Leonardo D’Alessio quinto, per il Singolo 7.20 allievi b2 di Christian Lari giunto quinto ed infine per la più giovane partecipante del gruppo Noemi Lari giunta al quarto posto nel Singolo 7.20 allievi a femminile. Infine buona la prestazione nel singolo under 23 per Jacopo Giusti giunto quarto e vicinissimo alla conquista di una medaglia.

