Canottaggio. Memorial Bolognesi, tutti i giovanissimi del Tomei a medaglia

Domenica 28 maggio nelle acque dell’Arno a Pisa, si è svolto il “Memorial” dedicato a Pierluigi Bolognesi, storico dirigente del canottaggio regionale e nazionale, già presidente del Comitato Toscana per due mandati, membro del Consiglio Federale e stella d’argento al merito sportivo.

Bolognesi è stato ricordato con una gara sprint per i più giovani, gli atleti ai quali maggiormente ha dedicato la propria attenzione.

La gara, organizzata dalla Società Vvf Billi, ha visto la presenza dei giovanissimi canottieri del Tomei andati tutti a medaglia nelle regate che si sono succedute.

Questi i risultati:

Matteo Gentini e Ginevra Cecconi oro nel doppio misto cadetti, Marta Ceccatelli oro nel singolo 7.20 allievi c femminile, D’Alessio Leonardo oro ne Singolo 7.20 allievi c maschile, Nicholas Di Fraia e Abbruzzese Francesco bronzo nel singolo 7.20 allievi c maschile, Noemi Lari oro nel singolo 7.20 allievi a, Adele Ceccatelli oro nel singolo 7.20 allievi b1, Diana Della Valle bronzo nel singolo 7.20 allievi b2 femminile, Christian Lari oro nel singolo 7.20 allievi b2 maschile. Continuano intanto gli allenamenti allo Scolmatore d’Arno in vista del Festival dei giovani che avrà luogo nel Lago di Varese.

