Canottaggio, pioggia di medaglie per il Tomei ai Campionati Toscani

Grande prova del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Tomei a Chiusi. Protagonisti gli atleti del settore giovanile, capaci di conquistare sei medaglie complessive e numerosi piazzamenti di rilievo nelle regate regionali.

Un Campionato Toscano da incorniciare per il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Tomei, che torna dalla trasferta di Chiusi con un bottino di sei medaglie e numerosi risultati di prestigio. Le regate disputate domenica 14 giugno sul lago di Chiusi hanno confermato la crescita del settore giovanile e agonistico della società livornese.

Il bilancio finale parla di quattro medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo, risultati che hanno permesso al club di distinguersi tra i protagonisti della manifestazione regionale.

Le soddisfazioni maggiori sono arrivate dalle categorie giovanili. Nel Singolo 7.20 Allievi C femminile, infatti, è andata in scena una splendida prova delle portacolori livornesi: Atena Agamennoni ha conquistato la medaglia d’oro, mentre Noemi Lari ha chiuso al terzo posto conquistando il bronzo.

La giornata positiva è proseguita con il successo di Adele Ceccatelli, che ha dominato la gara del data-start=”1281″ data-end=”1310″>Singolo Cadetti femminile, salendo sul gradino più alto del podio. Oro anche per Athena Nannucci, vincitrice nel Singolo 7.20 Allievi B1, dove ha preceduto tutte le avversarie.

Il quarto titolo toscano è arrivato grazie all’equipaggio del Quattro di coppia Under 19 maschile composto da Diego Caruso, Jacopo Galanti, Matteo Gentini e Gianni Marchesi. I quattro atleti hanno disputato una gara autoritaria, tagliando il traguardo per primi e confermando il valore dell’imbarcazione.

La medaglia d’argento è stata invece conquistata nel Due senza Under 17 maschile da Christian Lari e Leonardo D’Alessio, autori di una prova convincente che è valsa il secondo posto finale.

Da segnalare anche il buon piazzamento di Leonardo Sant’Agata nel Singolo 7.20 Cadetti maschile, dove ha concluso la finale al quinto posto, sfiorando il podio e portando punti preziosi alla società.

I risultati ottenuti a Chiusi certificano l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico dei Vigili del Fuoco Tomei, che ha preparato al meglio gli atleti per il più importante appuntamento regionale della stagione. Un bilancio che conferma la vitalità e la qualità del vivaio livornese, sempre più protagonista nel panorama del canottaggio toscano.

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