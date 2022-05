Canottaggio: Pontedera il Gs VVF Tomei conferma lo stato di forma

Domenica 29 maggio a Pontedera, nelle acque dell’Arno, si è svolto il Trofeo Coni e il Memorial Bolognesi di canottaggio con regate sprint che hanno esaltato lo spettacolo e arrivi sempre incerti fino alla fine, che hanno divertito il pubblico e i ragazzi partecipanti.

La squadra del Gs VVF Tomei di Livorno, confermando la serie positiva dei risultati ottenuti nelle recenti gare giovanili, ha avuto un brillante comportamento mandando a medaglia tutti gli equipaggi presentati al via.

Il bottino, se così si può definire, è stato pesante, con 6 medaglie d’oro, 2 medaglie d’argento e 3 di bronzo.

Questi i risultati delle diverse finali disputate:

Doppio cadetti Nicola Lazzerini e Ginevra Cecconi terzo posto

Singolo 7.20 allievi c Alessio Franzoni terzo posto

Singolo 7.20 cadetti Tommaso Falaschi secondo posto

Singolo 7.20 cadetti Jacopo Galanti secondo posto

Singolo 7.20 cadetti Tommaso Spagnoli primo posto

Singolo 7.20 cadetti Riccardo De Girolamo Vitolo primo posto

Singolo master Leandro Mariotti terzo posto

Singolo 7.20 allievi a Adele Ceccatelli primo posto

Singolo 7.20 allievi a Massimo Mariotti primo posto

Singolo 7.20 allievi b2 Marta Ceccatelli primo posto

Singolo 7.20 allievi b2 Leonardo D’Alessio primo posto

Lo sguardo si sposta ora alla preparazione finale per la partecipazione al Festival dei Giovani che si correrà all’Idroscalo di Milano, un campo di regata che ha visto grandi sfide a livello nazionale ed internazionale e dove i giovani canottieri del Tomei potranno fare ulteriore esperienza al cospetto di tutte le più grandi società di canottaggio italiane.