Canottaggio: prima uscita con medaglia per gli atleti PR3ii sul Lago di Piediluco

Sabato 13 e domenica 14 maggio si è svolto il secondo Meeting Nazionale di canottaggio a Piediluco Terni con la presenza dei migliori atleti nazionali che parteciperanno ai prossimi Campionati Europei e Mondiali

Sabato 13 e domenica 14 maggio si è svolto il secondo Meeting Nazionale di canottaggio a Piediluco Terni con la presenza dei migliori atleti nazionali che parteciperanno ai prossimi Campionati Europei e Mondiali e con regate che hanno messo a dura prova gli equipaggi del Tomei che comunque ce l’hanno messa tutta per ben figurare. La vera rivelazione di questo meeting per il Tomei è stata, però, la partecipazione alle gare pararowing degli atleti con disabilità intellettive e relazionali. Accanto a Ahmed Hmoudi detto Said, ormai noto nei campi di regata nazionali e internazionali avendo conquistato 6 medaglie agli ultimi Global Games, c’è stata per la prima volta la partecipazione di un 4 con (gig) tutto livornese. Nella Categoria PR3II Said ha vinto la medaglia d’oro nel singolo e la medaglia d’argento nel 4 con misto Italia Team, ma la vera sorpresa è stata la emozionante medaglia d’argento nel 4 + (GIG) con l’equipaggio composto da Giacomo Oliviero, Dario Cotrozzi, Bergamini Mattia Mohinder, Giacomo Turini.

Vittorio Pasqui, alla prima esperienza in un campo di regata. Tali risultati sono frutto di una rete di apporti che vede la presenza insieme al GS VVF Tomei, dell’Associazione di promozione sportiva e di volontariato Sportlandia che opera per l’inclusione dei disabili intellettivi nello sport, molto conosciuta nella città dei Livorno e del gruppo OLT che ha recentemente donato una nuova barca GIG 4 + che ha reso possibile l’inizio di allenamenti strutturati.

Altri buoni segnali in prospettiva dei Campionati Italiani dove non ci saranno equipaggi misti sono arrivati dagli equipaggi societari del doppio under 19 composto da Alberto Magagnini e Enrico Sabatini giunti secondi nella finale B e dal due senza senior di Edoardo Benini e Federico Dini giunti sesti in una finale B in una categoria che vedeva la presenza di ben 8 equipaggi dell’Italia Team che andranno a formare tutti gli equipaggi di punta del canottaggio azzurro. Esperienza per il doppio ragazzi composto da Ricardo De Girolamo Vitolo e Jacopo Galanti che si sono fermati alle qualificazioni.

