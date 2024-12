Canottaggio: successi e premi per il Tomei tra gare e riconoscimenti

Il Tomei continua a brillare nel panorama del canottaggio italiano! La medaglia d’argento nel 4 di coppia senior ai Campionati Italiani di fondo conferma l’alto livello dell’equipaggio livornese, composto da Emiliano Ceccatelli, Jacopo Giusti, Enrico Sabatini e Alberto Magagnini.

Sul Lago di Paola, a Sabaudia, hanno coperto i 6000 metri del percorso in 21:52:60, piazzandosi dietro la Tirrenia Todaro e lasciando al terzo posto la Canottieri Roma. un argento prezioso, frutto di una gara condotta con cuore e orgoglio, a testimonianza del valore di un club che non smette mai di lottare.

Ottima prestazione anche per Marta Ceccatelli, che si è aggiudicata l’argento nella categoria otto misto cadette, in collaborazione con Limite sull’Arno. Un risultato che conferma il talento emergente del settore giovanile del Tomei.

Il prossimo appuntamento da non perdere è il 15 dicembre per il Campionato Italiano Indoor Rowing, un evento atteso che segna la chiusura ufficiale della stagione 2024. L’evento, organizzato da remoto, prevede lo svolgimento di gare in ogni regione: ogni comitato locale si occuperà di ospitare le competizioni. Successivamente, i risultati saranno inviati alla segreteria gare per stilare la classifica nazionale e proclamare i campioni italiani di ogni categoria.

In Toscana, l’evento avrà luogo a Pisa, dove gli atleti della regione si sfideranno, contribuendo a rendere il Campionato accessibile e inclusivo per tutti i partecipanti.

Questa formula innovativa permette di mantenere vivo lo spirito competitivo su scala nazionale, garantendo al tempo stesso una partecipazione diffusa e l’efficienza nella gestione dei risultati. Una degna conclusione per una stagione ricca di emozioni e successi per il mondo del canottaggio.

Nelle stesse ore si è svolta una significativa cerimonia che ha reso omaggio a due ex olimpici del Canottaggio Tomei, Stefano Lari e Massimo Marconcini. I due atleti sono stati premiati dall’Associazione “Amici dei Vigili del Fuoco” per il loro contributo allo sport e alla comunità. La cerimonia si è tenuta il 6 dicembre, durante una serata di gala nella splendida cornice del Golf Club Bellosguardo di Vinci.

