Canottaggio Tomei: un weekend da protagonisti a Piediluco

Sabato 11 e domenica 12 si sono svolte, a Piediluco, le regate del secondo Meeting nazionale di canottaggio che hanno visto la partecipazione dei migliori equipaggi in campo nazionale. Il Gruppo Sportivo VVF Tomei ha portato a casa 1 medaglia d’argento e 2 di bronzo, buoni risultati che hanno fornito ai tecnici indicazioni importanti per presentarsi al meglio agli ormai prossimi Campionati Italiani di Varese. Per alcuni equipaggi si è trattato di una vera e propria sequenza di batterie, semifinali e finali con la partecipazione prevalente degli stessi atleti che hanno dimostrato una preparazione fisiologica e tecnica di alto livello.

Il 4 Gig pararowing PR3II, composto da Dario Cotrozzi, Giacomo Turini, Mattia Bergamini e Taissia Impemba (Armida) Tim. Vittorio Pasqui, ha fornito un’ottima prestazione nelle due finali, salendo due volte sul podio con un bronzo e un argento. Si tratta di un equipaggio giovane che si cimenta da poco in competizioni nazionali, sostenuto dall’Associazione Sportlandia che opera nel campo della disabilità, e che potrà ben figurare negli anni a venire, soprattutto anche alleggerendo il peso del timoniere. Nella stessa categoria, buona prestazione anche per Andrea Mantovani, anche lui giovanissimo, che nel misto targato Canottieri Flora si è affacciato per la prima volta ad una competizione nazionale.

Il 2 senza junior composto da Alberto Magagnini e Enrico Sabatini, ha dimostrato miglioramenti rispetto al precedente meeting, ottenendo un quarto posto in finale B con tempi sempre a ridosso dei migliori. I due under 19, insieme a due canottieri di Limite sull’Arno, sono andati sul terzo gradino del podio nel quattro Senza disputato la domenica mattina, dimostrando così la voglia di crescere ancora nelle prestazioni. Un discorso a parte va fatto per la categoria Under 17 dove, sia nel quattro senza che nel quattro con, i giovani canottieri della squadra Tomei hanno mostrato un buon canottaggio e continuità di prestazione. Non è stato facile, infatti, entrare in due finali A dopo qualificazioni e semifinali disponendo di soli 5 canottieri.

Nel quattro Senza, l’equipaggio composto da Riccardo De Girolamo Vitolo, Diego Caruso, Jacopo Galanti e Gabriele Langella è giunto al 6° posto, mentre nel quattro con, l’equipaggio composto da Riccardo De Girolamo Vitolo, Diego Caruso, Gabriele Langella, Matteo Gentini Tim.

Luca D’Ambrosio (Aniene) è giunto quarto, separato dal podio da soli due decimi. Infine, fra le ragazze, da segnalare la partecipazione della livornese Ginevra Cecconi, giunta settima nell’otto targato Velocior La Spezia.

Nel complesso, risultati incoraggianti in vista dei Campionati Italiani di Varese che si svolgeranno a giugno.

