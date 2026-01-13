Cantini nei top 16 al Grand Prix di sciabola a Tunisi

Il Fides si presenta ai nastri di partenza al Grand Prix di Sciabola Maschile Assoluti di Tunisi con 3 atleti dei 12 di tutta la delegazione italiana della sciabola maschile.

Top 16 per Edoardo Cantini (Carabinieri) – Edoardo si mette in mostra sin dai gironi, vincendo ogni assalto, qualificandosi direttamente al tabellone principale del giorno successivo. Nei 32esimi sconfigge il rivale spagnolo Madrigal per 15-13, nei 16esimi si impone per 15-9 sul Coreano Do, numero 11 del ranking mondiale. Edoardo viene fermato solamente al turno successivo, da un altro coreano, PARK, per 15-9. Alla fine Edoardo si classifica 15º su quasi 200 atleti provenienti da tutto il mondo, e 2º miglior italiano della spedizione. Tutto questo a soli 21 anni, mettendo in mostra un altissimo livello tecnico.

Per Cosimi Bertini (Fiamme Oro) e Leonardo Dreossi (Aeronautica), dopo aver riportato entrambi solo 2 sconfitte al girone, è fatale l’ultimo assalto dei preliminari per accedere al tabellone principale, infatti Cosimo cede il passo al francese Martine per 15-9 e Leonardo al giapponese Tsumori per 15-13. Questa gara non macchia di certo la loro grande stagione e sarà motivo di sprono per la prossima coppa del mondo a Salt Lake City (USA) tra un paio di settimane.

