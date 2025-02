Cantù-Bi.Emme Libertas 87-62. Decima sconfitta in 12 partite

Niente da fare. La Libertas non si scuote e sul campo di Desio incassa una brutta sconfitta ad opera di Cantù che ha sempre controllato la partita senza soffrire

Niente da fare. La Libertas non si scuote e sul campo di Desio incassa una brutta sconfitta ad opera di Cantù che ha sempre controllato la partita senza soffrire. Merito della squadra di Brienza che ha iniziato con percentuali mostruose dal campo (primo tiro sbagliato dopo quasi 6’) e in questo modo ha subito prodotto lo strappo (21-6). Gli Amaranto – stanchi e sfiduciati – non sono stati più in grado di rientrare in partita. Hanno avuto un sussulto soltanto all’inizio del terzo quarto quando si sono riportati fino a -11 in due occasioni grazie alle fiammate di Tozzi prima e Banks, poi. Cantù, però ha subito trovato canestri decisivi e ha chiuso la contesa anzitempo. L’ultimo quarto è stato semplice garbage time per il -25 finale.

Acqua S.Bernardo Cantù – Bi.Emme Service Libertas Livorno 87-62 (29-16, 16-15, 27-16, 15-15)

Acqua S.Bernardo Cantù: Grant Basile 18 (2/4, 3/4), Tyrus Mcgee 18 (3/4, 4/6), Riccardo Moraschini 15 (2/6, 3/4), Luca Possamai 14 (6/7, 0/0), Dustin Hogue 8 (4/7, 0/0), Matteo Piccoli 5 (0/0, 1/5), Fabio Valentini 3 (0/1, 1/3), Joonas Riismaa 2 (0/1, 0/2), Leonardo Okeke 2 (1/2, 0/0), Andrea Beltrami 2 (1/2, 0/0), Filippo Baldi rossi 0 (0/2, 0/4), Matteo Viganò 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 15 – Rimbalzi: 38 8 + 30 (Dustin Hogue 8) – Assist: 20 (Grant Basile, Fabio Valentini 4)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Quinton Hooker 17 (4/6, 2/6), Luca Tozzi 12 (4/8, 1/3), Dorin Buca 8 (4/7, 0/0), Ariel Filloy 7 (1/1, 1/3), Adrian Banks 6 (1/3, 1/5), Tommaso Fantoni 6 (2/3, 0/1), Gregorio Allinei 6 (0/5, 2/6), Nazzareno Italiano 0 (0/0, 0/4), Andrea Bargnesi 0 (0/2, 0/2), Francesco Fratto 0 (0/0, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 – Rimbalzi: 33 11 + 22 (Dorin Buca 8) – Assist: 14 (Adrian Banks 5)

