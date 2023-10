Cara vittoria, bentornata al Picchi. 224 giorni senza vederti all’Ardenza: mai più!

Foto NOVI

Cara Vittoria, mancavi dal 19 febbraio. Davanti c'era il Città di Castello e finì 3 a 0. Avevamo i cappotti e i cappelli, ma eravamo qui. Come oggi che in tanti hanno preferito il Picchi al mare... e lo sai che per i livornesi è dura dire di no al salmastro...E adesso, facciamo una cosa, non perdiamoci più di vista, ok?

di Giacomo Niccolini

Quanto ci sei mancata. Ti abbiamo cercata, sai? E adesso sei di nuovo qui… a casa! Ti abbiamo aspettata sfogliando il calendario come si fa con una margherita. Con quel “m’ama-non m’ama” che si trasformava in un’attesa spasmodica di esplodere di nuovo di gioia, di tornare a bagnarsi a pieno dell’amaranto su quei gradoni dove i nostri genitori si sedevano per applaudire Vitulano prima, Lucarelli e Protti dopo. Sei tornata e adesso, speriamo di cuore, di non lasciarti andare troppo facilmente. Perché 224 giorni di astinenza sono tanti, cara Vittoria. E lo sai? È bello uscire da quei cancelli con gli angoli della bocca all’insù e andarsi a godere gli ultimi scampoli di sole prima del tramonto, prima che il buio inghiotta tutto ma non la nostra voglia di esultare. Lo sai, cara Vittoria? Erano sette mesi che non passavi dal Picchi… ma mica si fa così? Ti sembra carino? Qui c’è un popolo che canta a squarciagola “con la pioggia e col sereno” ogni domenica… Guarda ti perdoniamo solo perché oggi è tornato al gol il nostro capitano Andrea Luci. Non lo faceva dal 2 aprile del 2019 quando fu l’unico a segnare per gli amaranto in un Livorno 1- Cremonese 3 e quando ancora eravamo in serie B. Te la ricordi vero la serie B, vero? Ma non importa la categoria, torneranno quei bei tempi. E ti dirò, stanno già tornando. L’aria è cambiata, la senti anche te Vittoria? Di sicuro sì, ecco perché sei tornata da queste parti. Lo hai sentito anche te. E si vede. Si vede dal gol di Cori che con un tocco sotto da cineteca la mette dentro per l’1-0 dopo un bello scambio. Lo si vede dal terzo gol di Cesarini, uno che con la rete ci sa fare. Lo si vede dalla Curva, ancora più bella di sempre. Ancora più colorata e chiassosa. Ancora più Curva. Ancora più amaranto.

Cara Vittoria, mancavi dal 19 febbraio. Davanti c’era il Città di Castello e finì 3 a 0. Avevamo i cappotti e i cappelli, ma eravamo qui. Come oggi che in tanti hanno preferito il Picchi al mare… e lo sai che per i livornesi è dura dire di no al salmastro. Ma ti aspettavamo così tanto… che non potevamo mancare. Grazie di essere tornata.

E adesso, facciamo una cosa, non perdiamoci più di vista, ok? Noi saremo sempre qui pronti ad applaudirti e a ricoprirti di amaranto.

Condividi: