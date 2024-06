Cardani saluta il popolo Pielle: “Grazie a chi ha riempito palazzetti come le piazze di serie A”

L'ormai ex coach della Pielle Livorno: "Grazie PL per quello che sei tornata ad essere, grazie alle persone che ti fanno esistere, grazie a tutti coloro che hanno indossato la tua maglia in queste due stagioni in ogni ruolo, giocato e non, e infine grazie a chi, per tifarti, ha riempito palazzetti, bar, chat e giornali, come soltanto alcune piazze di serie A sanno fare"

Coach Marco Cardani con un post sulla sua pagina Instagram saluta tutto il popolo piellino che lo ha accompagnato in quest’avventura sulla panchina biancoblu durata due stagioni.

Ecco il suo messaggio di saluto e di affetto verso il suo pubblico:

“Con la chiamata di una società di categoria superiore, si chiudono per me due anni di pura passione, crescita importante e grande senso di appartenenza per la Pielle Livorno. Fa impressione vedere da dove siamo partiti, il percorso costellato da così tante vittorie e quanto siamo andati vicini ad un traguardo incredibile. Ma la delusione per non esserci riusciti è enorme, perché come dice una persona che avrà sempre la mia stima e riconoscenza quando si cade da molto in alto ci si fa molto male. Grazie PL per quello che sei tornata ad essere, grazie alle persone che ti fanno esistere, grazie a tutti coloro che hanno indossato la tua maglia in queste due stagioni in ogni ruolo, giocato e non, e infine grazie a chi, per tifarti, ha riempito palazzetti, bar, chat e giornali, come soltanto alcune piazze di serie A sanno fare”.

