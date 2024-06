Cardani saluta la Pielle e si prepara ad allenare in A2

La società Pielle Livonro comunica che, in data odierna, lunedì 3 giugno 2024, è stato formalizzato un accordo di rescissione consensuale con coach Marco Cardani, il quale rende libere le parti dai precedenti accordi stipulati lo scorso autunno.

Nella data di sabato 1° giugno, l’agenzia di rappresentanza di coach Cardani ha informato la Pielle Livorno della richiesta da parte di una società di Serie A2 di assicurarsi l’operato del proprio assistito per le prossime due stagioni e la conseguente possibilità di rescindere il contratto biennale in essere.

Dopo un’attenta valutazione, il consiglio di amministrazione della Pielle Livorno ha valutato di non voler negare tale opportunità a coach Marco Cardani, attestante oltremodo la qualità del lavoro e del progetto societario che richiama interessi dalle serie superiori.

Queste le parole del presidente, Francesco Farneti: “Dopo la sconfitta con Avellino in gara 5, la nostra volontà è stata fin da subito quella di proseguire il rapporto con coach Marco Cardani al fine di portare a compimento un percorso di crescita e di successo nel quale crediamo fermamente. La chiamata da parte di una società di Serie A2 rappresenta per Marco una grande opportunità professionale che non ci siamo sentiti di negargli. In tal senso, auguriamo a coach Cardani, eccellente persona e professionista, un luminoso futuro e le soddisfazioni che merita. Di contro, il nostro percorso continuerà in maniera ancor più convinta e solida” .

