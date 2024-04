Caserta-Akern Libertas 24-17 (11′)

La classifica della Juve Caserta non deve trarre in inganno. La Paperdi è ultima in classifica, ma – calendario alla mano e recupero con Rieti ancora da giocare – non è affatto spacciata

Anzi. Se batte la Libertas, torna in corsa per una salvezza che fino a un mese fa era

insperata. Certo: molto dipende dai futuri risultati di Salerno (nei cui confronti ha il 2-0 negli

scontri diretti), ma intanto i bianconeri proprio contro la Akern si giocano praticamente tutto.

La Paperdi è comunque una squadra da rispettare.

