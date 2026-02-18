Casoria-Pielle 77-69: biancoblù scarichi e imprecisi. La Virtus torna in vetta

La Verodol Cbd Pielle Livorno si ferma in trasferta: sul parquet della Malvin PSA Basket Casoria finisce 77-69 al termine di una gara spigolosa, fisica e giocata a lungo sul filo dell’equilibrio. I biancoblù di coach Turchetto scivolano in Campania dopo la splendida vittoria contro la Virtus Roma, accusando un evidente calo di tensione psico-fisica nel match successivo al big match di domenica. Partita ostica e difficile per la Pielle, combattuta punto a punto fino alla sirena, dove però nel finale i padroni di casa trovano più lucidità rispetto ai labronici per mettere il muso avanti e portarsi a casa due punti pesantissimi.

Avvio buono, poi Casoria rientra – La Pielle parte con buone letture offensive, trovando punti con Klyuchnyk, Venucci e Lucarelli. Dopo 10 minuti Livorno è avanti data-end=”1188″>18-24, con il canestro sulla sirena di Lucarelli a confermare un primo quarto in controllo. Nel secondo periodo però Casoria cresce, aumenta l’intensità difensiva e costringe i biancoblù a diversi possessi sporchi, tra palle perse e tiri forzati. I campani, trascinati da Mehmedoviq e dalle iniziative di D’Offizi e Ruggiero, impattano prima dell’intervallo: 34-34 al 20’.

Terzo quarto: Pielle di nuovo avanti – Dopo la pausa la Pielle prova a rimettere la testa avanti con una buona gestione del ritmo e qualche giocata di qualità. Il finale del terzo quarto è favorevole ai labronici: la magia di Venucci e la tripla di Berra fissano il punteggio sul 51-56 a 10’ dalla fine, con Livorno che sembra avere in mano l’inerzia.

Ultimo quarto: blackout e sorpasso PSA – Nel quarto periodo però arriva il passaggio decisivo della partita: la Pielle si inceppa, perde fluidità in attacco e concede a Casoria seconde opportunità a rimbalzo e canestri pesanti nei momenti chiave.

Casoria piazza il sorpasso e poi scappa grazie alle giocate di Ruggiero, alla presenza di Seck e soprattutto alla tripla decisiva di Spizzichini, che spacca l’equilibrio nel finale. Livorno prova a rientrare con la tripla di Gabrovsek (74-69), ma ormai è troppo tardi: dalla lunetta Casoria chiude i conti fino al 77-69 finale.

Classifica: Roma torna in testa, Caserta aggancia la Pielle – Lo stop non è indolore per i biancoblù, anche in classifica. Ne approfittano infatti i capitolini, che riacciuffano la vetta vincendo 80-88 sul parquet di Ferrara e tornando in testa con 44 punti, contro i 42 della Pielle. Anche Caserta torna appaiata ai biancoblù (ma ricordiamo con la differenza canestri favorevole negli scontri diretti) grazie alla vittoria ottenuta in trasferta contro la Luiss Roma per 69-80.

Prossimo turno: al PalaMacchia arriva Piombino- La Pielle avrà subito l’occasione di ripartire davanti al proprio pubblico. Prossima giornata in programma domenica 22 al PalaMacchia, quando in via Allende arriverà la Solbat Piombino dell’ex capitano Luca Campori.

