Castel Gandolfo d’orato per i giovani dell’Unione Canottieri Livornesi

I giovani atleti della Unione Canottieri Livornesi hanno dato prova di straordinaria abilità nelle gare di canoa che si sono svolte sul suggestivo Lago Albano di Castel Gandolfo (Roma)

Sotto una pioggia incessante e con un vento sfidante che ha accompagnato queste gare durante il fine settimana, i giovani atleti della Unione Canottieri Livornesi hanno dato prova di straordinaria abilità nelle gare di canoa che si sono svolte sul suggestivo Lago Albano di Castel Gandolfo (Roma). Gli atleti hanno conquistato medaglie d’oro e argento, dimostrando una impressionante determinazione e tecnica.

Nella categoria Allievi B Maschile, Duccio Andreo ha dominato la sua batteria e conquistato la medaglia d’oro nella gara dei 2000 metri, mostrando una prestazione eccezionale. Ma non è finita qui per Duccio, che ha continuato a stupire nelle altre discipline. Nella distanza dei 200 metri, si è confermato imbattibile nel K1, portando a casa un’altra medaglia d’oro e il miglior tempo assoluto sulla distanza, della propria categoria. Nel K4 Open Allievi, l’equipaggio formato con Mancini e Bendinelli del Canoa Club Livorno e Fagiolini della Canottieri Arno Pisa, ha ottenuto una terza medaglia d’oro, chiudendo la trasferta con un totale di tre ori in tre diverse gare. Un risultato davvero straordinario per questo giovane atleta che ancora deve completare il suo primo anno di attività.

Anche Nicola Canzano ha fatto onore alla Canottieri Livornesi nella categoria Cadetti A Maschile. Nonostante le difficili condizioni atmosferiche, Nicola ha dimostrato una tecnica impeccabile e una determinazione inarrestabile. Nel K1 Cadetti A 2000 metri, si è aggiudicato la medaglia d’oro, facendo registrare il miglior tempo di tutta la sua categoria.

Sulla distanza dei 200 metri nel K1 si aggiudica l’argento, in una gara molto tirata fino all’ultima pagaiata, inoltre ancora argento nel K4 Cadetti Open, gareggiando insieme a Vittoria Menicagli, Gabriele Menicagli e Giannini del Canoa Club Livorno. In questa Trasferta ha conquistato una medaglia d’oro e due medaglie d’argento.

Non da meno è stato l’allenatore Fabio Murra, che ha deciso di mettersi alla prova anche come atleta nella categoria Master A. Con grande determinazione e abilità, ha conquistato la medaglia d’oro nel K1 Master A 200 metri e quella d’argento sui 2000 metri, dimostrando di essere un punto di riferimento sia come allenatore che come atleta per i propri ragazzi.

La trasferta al Lago Albano di Castel Gandolfo si è conclusa con un grande successo per la Canottieri Livornesi. L’allenatore Fabio Murra si è dichiarato soddisfattissimo dei risultati ottenuti dai suoi atleti in crescita, lodando la loro dedizione e passione per lo sport. L’obiettivo della squadra è ora quello di continuare su questa strada vincente e di attrarre sempre più atleti che desiderano unirsi alla famiglia della Canottieri Livornesi, puntando a un futuro ricco di successi e soddisfazioni.

Le avverse condizioni atmosferiche non sono state un ostacolo per i giovani atleti della Canottieri Livornesi, che hanno dimostrato una determinazione inarrestabile e una tecnica superba nel conquistare medaglie d’oro e argento nelle diverse distanze delle gare di canoa. Questi risultati confermano il talento e l’impegno di questa squadra in crescita, che promette di continuare a brillare nelle competizioni future.

