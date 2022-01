C’è un po’ di Fides nell’oro di Coppa del Mondo under 20

Prova esaltante del fiorettista Giulio Lombardi che conquista l'oro a squadra nella prova di Coppa del Mondo in Francia con il maestro Beppe Pierucci a fondo pedana alla sua prima uscita ufficiale nello staff azzurro

C’è un po’ di Circolo Scherma Fides nella medaglia d’oro conquistata in Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile ad Aix en Provence in Francia. Il fiorettista Giulio Lombardi conquistata la medaglia d’oro nella prova a squadre nella tappa di Coppa del Mondo Under 20.

Una gara dominata dalla squadra azzurra che nell’atto finale sconfigge la Polonia con un punteggio di 44-37. Gara dominata dagli azzurri, dove il portacolori del Fides Lombardi si è fatto ben valere tirando tutti gli assalti e terminando tutti i match con punteggi positivi e parziali di + 5 contro Francia, Russia e Polonia.

Il cammino che ha portato alla finale è passato per la vittoria netta nel tabellone dei 16 sul Belgio con il punteggio di 45-27. Ai quarti contro i padroni di casa della Francia in un match molto tirato terminato per 45-38. Infine in semifinale il quartetto azzurro ha spazzato via la fortissima formazione russa per 45-35 in match spettacolare.

Ancora complimenti a Giulio e ai ragazzi della squadra azzurra. Ma i complimenti vanno anche all’altro “pezzo” di Fides a fondo pedana, il maestro Giuseppe Pierucci che ha guidato i ragazzi in veste di tecnico alla sua prima uscita ufficiale nello staff tecnico azzurro.

Nella prova individuale invece si ferma nel tabellone dei 64 Giulio Lombardi che cede il passo al forte americano Kelly nel match che portava all’ingresso nei primi 32.

In precedenza Giulio aveva sconfitto il belga Leonard per 15-7, resta un po’ di rammarico per il girone dove le 4 vittorie e le 2 sconfitte hanno influito sul percorso di gara.

Chiude la sua gara nel tabellone dei 128 Gregorio Isolani, gara che si è messa subito in salita dopo un girone con 3 vittorie che lo porta davanti ad assalto molto ostico con il russo Prozorov.

Mentre nella Coppa del Mondo Under 20 di Zagabria (Cro), che vedeva l’esordio nel circuito per Beatrice Bibite ancora facente parte della categoria under 17, non riesce a superare la fase a gironi in una gara dal livello tecnico elevatissimo.

Resta comunque una tappa importante per il suo percorso di crescita a livello internazionale, che sicuramente le regalerà grandi soddisfazioni.