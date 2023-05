Cecilia campionessa d’Italia di pallanuoto

Foto gentilmente concesse dall'Ufficio Stampa dell'Ekipe Orizzonte Catania. Nelle immagini singole, con la calotta numero 3, Cecilia Grasso

La livornese Cecilia Grasso, 17 anni, è campionessa d'Italia con la squadra di pallanuoto femminile dell'Ekipe Orizzonte Catania, una delle società più titolate di questo sport, che ha conquistato il suo 23esimo scudetto battendo in finale la Sis Roma

di Giacomo Niccolini

Ha soltanto 17 anni e già uno scudetto cucito sul petto con orgoglio e sacrificio vasca dopo vasca, rete dopo rete. La livornese Cecilia Grasso, già nel giro delle nazionali giovanili, e ora nel mirino di quella under 17, gioca da questa stagione nell’Ekipe Orizzonte Catania, la regina, per intendersi, delle squadre di pallanuoto femminile italiane.

Da settembre una scelta di vita difficile: quella di prendere armi e bagagli e inseguire un sogno: quello di diventare una giocatrice di livello assoluto della pallanuoto azzurra. Così dopo aver contribuito alla promozione del Rapallo dalla serie A2 alla massima serie ecco che arriva la chiamata di quella che è una delle società più vincenti della storia di questo sport. Ed ecco che si parte, via verso la Sicilia dove, chiaramente si deve continuare gli studi proseguendo il solco tracciato al liceo scientifico intrapreso qua a Livorno, al Cecioni.

Fatica e dedizione. Come un mantra quando si scende in acqua tutti i giorni, più volte al giorno e alla sera c’è anche da studiare per la scuola. In testa un obiettivo solo: imparare e diventare sempre più forti. Fino a diventare campionesse d’Italia. Fino a concedere la calottina numero 3 ad un monumento della pallanuoto in rosa italiana: Tania Di Mario, la presidente stessa dalla società etnea, che per le ultime tre partite ha deciso di tornare a bagnarsi di emozioni nella finalissima contro la Sis Roma davanti a un pubblico da favola. E l’emozione di concedere quel numero 3 ad una leggenda vivente. Senza rimpianti, una smorfia di disappunto ma anzi, con orgoglio e ammirazione nei confronti di chi questo sport ha contribuito a renderlo grande. E la gioia infinita di poter dire di aver messo i suoi mattoncini alla costruzione di questo scudetto numero 23 della storia dell’Ekipe Orizzonte Catania giocando anche gara 1 della serie finale. A soli 17 anni. Con carattere da vendere al chilo. Cecilia Grasso, vero esempio di dedizione e ambizione, bilanciata con tanti grammi di umiltà e voglia di poter ancora crescere.

Ma intanto che gioia questo bagno tricolore. Che gioia essere ripagata di tanti sforzi e sacrifici, lontani da casa. Intanto essere lassù, sul tetto d’Italia e soffrire un po’ di vertigine. Perché, come cantava Jova, nei cuori che nulla hanno da temere, la vertigine non è paura di cadere… ma voglia di volare…

