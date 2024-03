Cenaia – Us Livorno 1915 1-1. Luci non basta. Altro passo falso degli amaranto

Un Livorno troppo brutto per essere vero non riesce ad avere la meglio sul fanalino di coda Cenaia e dice probabilmente addio al sogno Serie C. Al vantaggio del capitano intorno al quarto d'ora risponde Bartolini nella ripresa. Si salvano solo Luci e Facchetti, impalpabile Cori, i cambi non danno la svolta

di Lorenzo Evola

Uno stop che probabilmente spegne ogni speranza. Gli uomini di Fossati mancano clamorosamente l’appuntamento con i tre punti e non vanno oltre un deludente pareggio in quel di Pontedera contro il fanalino di coda Cenaia. Luci porta in vantaggio i suoi con una rasoiata da fuori area nella prima frazione ma nei secondi 45′ gli amaranto non scendono in campo e vengono ripresi dal gran gol di Bartolini. L’espulsione a venti minuti dalla fine di Caciagli non viene sfruttata dai labronici, che non approfittano neanche dello stop del Follonica Gavorrano (1-1 contro il Figline) e scivolano adesso a -6 dalla vetta in seguito alla vittoria della Pianese a San Donato.

Dopo un quarto d’ora di studio sono gli uomini di Fossati ad alzare i giri del motore e a proporsi con più convinzione dalle parti di Borghini. Il primo lampo amaranto è di Tenkorang il quale riceve sulla sinistra, si accentra e lascia partire un destro che si infrange sulla traversa. Sfortunato in questo caso l’ex attaccante del Fano ma la sua occasione sarà il preludio al gol del vantaggio. Non passano neanche cinque minuti che su un cross di Tanasa, la retroguardia arancioverde respinge sui piedi di capitan Luci ben appostato al limite dell’area e pronto a scaricare un destro rasoterra che si spegne nell’angolino, imparabile per Borghini. Un episodio che accende ulteriormente i labronici, vicini al raddoppio poco più tardi con un tiro cross di Curcio che per poco non inganna lo stesso Borghini, costretto all’intervento con i piedi. Luci e compagni continuano a premere fino al duplice fischio, flirtando con lo 0-2 prima con Nardi e poi con Tenkorang. Per i padroni di casa, invece, da segnalare un gol annullato per offside a Ferretti e davvero poco altro.

Nella ripresa però il copione cambia drasticamente. Il Cenaia rientra decisamente meglio dagli spogliatoi e rischia di pareggiare i conti dopo appena due minuti con Simonini, il quale calcia però troppo debolmente tra le braccia di Facchetti da ottima posizione. Gli uomini di Fossati sembrano quasi accontentarsi del vantaggio minimo e non riescono ad andare oltre uno sterile possesso palla. L’ex tecnico dell’Albenga decide allora di inserire forze fresche (Carcani, Bellini, Luis Henrique) senza trovare gli effetti sperati, anzi. Allo scoccare dell’ora di gioco infatti Tanasa respinge un cross dalla sinistra, la sfera carambola sui piedi di Bartolini che non ci pensa due volte e fulmina un incolpevole Facchetti con un mancino da fuori area che si insacca all’incrocio dei pali. I padroni di casa festeggiano, per gli amaranto invece è tutto da rifare ma ci sarebbe ancora tempo per riprendere in mano il gioco, il match e il proprio destino, aiutati anche dall’espulsione per doppia ammonizione del capitano arancioverde Caciagli a venti dalla fine. Sul terreno del Mannucci però tornano i soliti fantasmi della truppa labronica e, dunque, i minuti scorrono via all’insegna di un timido assalto alla porta di Borghini che si traduce in una mezza occasione con Nardi, una miriade di cross sballati, falli di frustrazione e la mancata volontà di crederci davvero fino in fondo. Il risultato non cambierà fino a quel triplice fischio che, con buona probabilità, pone fine alla rincorsa del Livorno verso la tanta agognata Serie C. La matematica lascia ancora in vita il club di patron Esciua ma in seguito a prestazioni del genere è impossibile conservare anche la minima dose di ottimismo verso il rush finale di campionato.

Le pagelle:

Facchetti 6: Incolpevole sul gol subito, bravo a dire di no a Ferretti all’alba della seconda frazione.

Schiaroli 6: Un’ora di gioco tutto sommato sufficiente quella dell’ex Grosseto anche stavolta, tuttavia, ammonito. Fossati non vuole rischiare e lo toglie dalla contesa anzitempo (dal 56’ Carcani 5: Una marea di palle perse e poco altro dal suo ingresso in campo quest’oggi a dir poco rivedibile).

Tanasa 5.5: Rischia con un paio di disimpegni errati, non del tutto irreprensibile in occasione del pareggio arancioverde quando respinge sui piedi di Bartolini che non perdona.

Curcio 5.5: Con il mancino che a disposizione dovrebbe far più male negli ultimi venti metri, ma si limita a qualche traversone innocuo dalla trequarti. La posizione di braccetto di sinistra non lo aiuta ma non può essere un alibi.

Camara 5: Non è nella condizione di forma migliore e si vede. Spinge decisamente meno rispetto ai suoi standard e, non a caso, tutta la manovra labronica ne risente (dal 67’ Menga 5.5: Mezz’ora finale piuttosto opaca la sua)

Sabattini 5: Prestazione anonima quella del centrocampista amaranto, mai in grado di alzare il ritmo in fase di possesso. Fossati lo toglie dopo neanche un’ora per cercare maggior verve in mezzo al campo (dal 56’ Bellini 5.5: Verve che non trova però neanche in Bellini. Dalla squalifica in poi sembra essersi proprio spento).

Luci 6.5: Sblocca il match con una rasoiata da fuori area che non lascia scampo a Borghini ed è il migliore per almeno 60/70 minuti. Nel finale le energie lo abbandonano ma è sicuramente l’ultimo da mettere sul banco degli imputati per l’ennesima debacle amaranto.

Nardi 5.5: Solito moto perpetuo, ci prova nella prima frazione ma Borghini gli dice di no. Sfiora il gol anche nella ripresa con un sinistro che fa la barba al palo. Tra i meno peggio ma manca di concretezza quando serve.

Goffredi 5.5: Sembra poter sfoderare una prestazione certamente più convincente rispetto alle ultime uscite. Si propone infatti con più veemenza dalla trequarti in su soprattutto nei primi 45’, purtroppo però sparisce in toto nella seconda metà di gara.

Cori 4.5: Riproposto dal 1’ da Fossati, non ripaga la fiducia del mister offrendo l’ennesima performance deficitaria quanto abulica là davanti. Continua il suo momento no (dal 59’ Luis Henrique 5.5: Non cambia le sorti del match)

Tenkorang 5: Suo il primo squillo del match, con un destro che si stampa sulla traversa a Borghini battuto. Resterà un gesto isolato in mezzo a tanta, troppa confusione (dal 78’ Frati sv).

Fossati 4.5: Contro il fanalino di coda del torneo, nella fase cruciale della stagione, con l’obiettivo promozione ancora a portata di mano, servivano solo i tre punti. Invece i suoi ragazzi si sciolgono come neve al sole dopo il vantaggio – cosa che accade oramai da interi mesi a questa parte – e si rendono protagonisti di una ripresa davvero inguardabile, con un Cenaia ridotto, tra l’altro, in inferiorità numerica per venti e passa minuti nel finale. Disastro.

Le formazioni ufficiali:

Cenaia (4-3-1-2): Borghini; Papini, Scuderi, Pasquini, Rossi; Caciagli, Tognocchi, Simonini; Rustichelli; Fontana, Ferretti.

Livorno (3-5-2): Facchetti; Schiaroli (dal 56′ Carcani) Tanasa, Curcio; Camara (dal 67′ Menga), Sabattini (dal 56′ Bellini), Luci, Nardi, Goffredi; Tenkorang (dal 78′ Frati), Cori (dal 59′ Luis Henrique).

Termina il match al Mannucci. Ennesimo passo falso degli amaranto, che adesso rischiano di veder sfumare le chance di promozione. Al vantaggio del capitano intorno al quarto d’ora risponde Bartolini nella ripresa. 93' Ultimi assalti del Livorno, chiuso nella propria metà campo il Cenaia 90' Fuorigioco di Nardi, nulla di fatto per gli amaranto 86' Ultimi minuti di gioco a Pontedera, amaranto che provano ad organizzare l’assalto finale ma non riescono a creare chiare occasioni da gol 81' Fallo di Goffredi, punizione per il Cenaia 79' Cross sballato di Bellini, palla in out 78' Spazio anche per Frati al posto di Tenkorang 76' Cross di Menga, Borghini esce e fa sua la sfera 75' Spizzata di Luis Henrique, Nardi calcia al volo ma non trova lo specchio della porta 72' Espulso Caciagli! Doppio giallo per il capitano arancioverde, Livorno in superiorità numerica 67' Dentro anche Menga per Camara 65' Luis Henrique cerca Tenkorang in area, esce facile Borghini 61' PAREGGIO DEL CENAIA! Tanasa respinge un cross dalla sinistra, sulla sfera piomba Bartolini che scarica un mancino imparabile per Facchetti. tutto da rifare per gli amaranto 59' Dentro Luis Henrique per uno spento Cori 55' Dentro Carcani e Bellini per Schiaroli e Sabattini 54' Fallo subito da Tenkorang, punizione per gli amaranto 51' Giallo per Caciagli, reo di aver trattenuto Tenkorang lanciato in contropiede 49' Ammonito Schiaroli per un intervento duro ai danni di Caciagli 47' Clamorosa occasione sciupata dal Cenaia con Simonini, il quale calcia troppo debolmente di fronte a Facchetti Comincia la ripresa al Mannucci! Termina il primo tempo al Mannucci. Livorno avanti grazie al sigillo di capitan Luci. Padroni di casa mai pericolosi dalle parti di Facchetti 43' Ultimi scampoli di primo tempo. Amaranto in pieno controllo delle operazioni e alla ricerca del raddoppio 41' Tiro cross di Goffredi, si rifugia in corner Borghini 39' Abbattuto Goffredi, giallo per Rossi 36' Tanasa svirgola in area, interviene prontamente Facchetti 34' Ferretti segna da due passi ma il guardalinee alza la bandierina, offside per il centravanti arancioverde 32' Sinistro di Nardi da buona posizione, risponde presente Borghini 31' Cross di Luci, Tanasa non riesce ad impattare bene e la palla si perde sul fondo 28' Giallo per Papini in seguito ad una trattenuta su Nardi 23' Mano di Tenkorang in area, nulla di fatto per gli amaranto 20' Cross di Curcio, Tenkorang sfiora di testa, si salva in qualche modo Borghini 18' GOOOOLLLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO LUCI! Cross di Tanasa, la retroguardia respinge sui piedi del capitano che scaglia un destro preciso all’angolo. Livorno in vantaggio 16' Traversa di Tenkorang! Conclusione dalla distanza dell’ex Fano, la palla si stampa sul montante 13' Steso Tenkorang, punizione per gli amaranto 8' Tognocchi a terra, sanitari in campo 4' Fallo di Tenkorang, punizione per i padroni di casa 2' Borghini sbaglia il rinvio, Nardi non ne approfitta L’arbitro fischia l’inizio!

