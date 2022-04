Cento anni di sport a rotelle. La gara-evento al Circolo Arci La Rosa

Il Circolo Polisportivo Arci La Rosa ha voluto festeggiare questo avvenimento con una gara-esibizione con tutti gli atleti che si sono iscritti da ottobre sin ad oggi

Cento anni di sport a rotelle. La Fisr, Federazione Italiana Sport Rotellistici, ha tagliato il traguardo del suo primo secolo di vita. La federazione nasce a Milano, grazie al conte Alberto Bonacossa, con l’hockey pista, il pattinaggio artistico e la corsa. A questi, nel corso degli anni, sono sopraggiunti l’hockey in line, il freestyle, il roller freestyle, in line Alpine, il roller freestyle, lo skateboarding (che è diventato sport olimpico), il roller derby e il monopattino. Tutte le discipline sono sia maschili che femminili. La disciplina dello skateboarding ha portato la Fisr ad essere una federazione olimpica. La Fisr ha conquistato, nel corso degli anni, notevoli risultati mondiali ed europei con innumerevoli medaglie d’oro, d’argento e di bronzo.

“Oggi diventiamo giovani centenari – dice Mario Tinghi – che è lo slogan che seguirà in questi anni. E’ per questo che abbiamo festeggiato nel Salone d’Onore alla presenza della maggiori autorità del Coni e del Ministero dello Sport e della Salute”.

Il Circolo Polisportivo Arci La Rosa, che compie 52 anni, ha voluto festeggiare questo avvenimento con una gara-esibizione con tutti gli atleti che si sono iscritti da ottobre sin ad oggi, insieme ad un gruppo di atleti già formati, alla ricerca di nuovi talenti. In altra occasione la festa sarà estesa a tutte le società vecchie e nuove che ci sono state e sono ad oggi presenti a Livorno.