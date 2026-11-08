Chiara Ardito, a 18 anni la finale nazionale di tiro a segno

La studentessa del Cecioni gareggerà nella specialità della carabina 10 metri: “Il mio sogno è entrare nel gruppo sportivo della Guardia di Finanza e arrivare alle Olimpiadi”

di Giulia Bellaveglia

A soli 18 anni, con poco più di un anno di esperienza agonistica alle spalle, Chiara Ardito si prepara a vivere un appuntamento importante della sua giovane carriera sportiva. L’atleta livornese di tiro a segno, tesserata Tsn Livorno, sarà infatti protagonista il 7 dicembre della finale dei campionati nazionali nella specialità olimpica carabina 10 metri (C10), un traguardo significativo per un percorso iniziato quasi per caso e diventato rapidamente una passione. A farle conoscere questo sport è stato il padre, sottufficiale della Guardia di Finanza, che durante alcuni campi estivi e invernali le aveva permesso di imbracciare per la prima volta una carabina. Una volta tornata a Livorno, la curiosità si è trasformata in qualcosa di più concreto. “Ho chiesto se potevo provare a tirare – racconta – e da lì è partita la passione. Anche perché ho trovato un ambiente molto bello, grazie al mio coach, Roberto Adriani, che mi ha aiutato tanto, e a tutti gli altri componenti del poligono”. Ha iniziato nel 2025 e, nonostante il tempo relativamente breve trascorso dall’esordio, ha già dimostrato di avere talento e determinazione. Le prime esperienze agonistiche sono arrivate nel corso dell’anno, con una gara nella quale ha ottenuto un punteggio soddisfacente per una debuttante. Un risultato che le ha aperto anche le porte del Trofeo delle Regioni targato Coni, contribuendo a consolidare il suo cammino. Dietro i risultati, però, c’è un lavoro costante, fatto di allenamenti e soprattutto di preparazione mentale. “È un’attività nella quale devi riuscire a mantenere la concentrazione per tutta la durata della gara, che può arrivare a un’ora e un quarto. C’è tanto lavoro psicologico”. Attualmente si allena tre volte alla settimana, anche la domenica, alternando gli impegni sportivi a quelli scolastici. Frequenta infatti il liceo artistico Cecioni e conciliare studio e preparazione non è sempre semplice, anche se riesce a organizzare entrambi. In vista della finale del 7 dicembre, l’obiettivo è continuare a migliorarsi e affrontare la competizione con la giusta concentrazione, consapevole del percorso già compiuto. Ma lo sguardo della giovane è rivolto anche più lontano. “Il mio sogno sarebbe entrare nel gruppo sportivo della Guardia di Finanza e, naturalmente, arrivare alle Olimpiadi”. Ambizioni importanti, che non sembrano spaventarla. Una qualità indispensabile in uno sport nel quale, insieme alla precisione del gesto, è soprattutto la forza mentale a fare la differenza. Ad maiora Chiara!

Condividi:

Riproduzione riservata ©