Chiarini saluta la Pielle: “Grazie, mi sono sentito a casa. Vi voglio tanto bene”

L'argentino, MVP della Serie B in questa stagione, saluta la Pielle ringraziando tutta la società e i tifosi con un post sulla sua pagina Instagram. Con lui se ne va anche Max Ferraro

“Grazie Pielle, grazie Livorno. Grazie tifosi biancoblu, mi hanno fatto sentire a casa. Mi sono divertito tantissimo, spero che lo facciate anche voi. Porterò sempre questo anno nel mio cuore! Vi voglio tanto bene”. Poche ma sentite righe di saluto quelle che Mateo Chiarini, leader indiscusso della Caffè Toscano Livorno ha scritto ieri sulla sua pagina Instagram per salutare la piazza che lo ha accolto con tanto, tantissimo calore e che lo ha osannato per tutta la stagione. Una stagione che lo ha visto essere eletto anche MVP dalla Serie B nazionale e che lo ha fatto conoscere al pubblico del basket italiano. L’argentino è stato una presenza fondamentale nello scacchiere di coach Cardani. Adesso però i saluti. Su di lui gli occhi di altre grandi squadre. Il Tirreno, in un articolo a firma di Alessandro Lazzerini, parla di un suo possibile ingaggio con Gema Montecatini. Cosa che farebbe di lui un prossimo avversario della squadra del presidente Farneti e di coach Campanella.

Insieme a Chiarini anche Max Ferraro aveva lasciato alla sua pagina social un saluto a tutto il popolo piellino. Anche per lui un arrivederci colmo di emozione: “Un giorno arriverai dove meriti – scrive rivolgendosi alla Pielle – perché te lo meriti. Grazie Pielle. Non ci sono parole per spiegare cosa mi hai fatto provare in questi 10 mesi”.

E adesso, per la Pielle, c’è solo da guardare al futuro con la consapevolezza di avere un grande passato alle spalle e un presente stabile e solido sotto ai piedi.

