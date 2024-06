Christian, è quasi magia! Volpi è argento agli Europei

A distanza di poche settimane dalla conquista del posto nominale ai Giochi di Parigi, Christian Volpi conferma il suo stato di forma. L’azzurro in forze al GS Paralimpico Difesa sale sul secondo gradino del podio nel KL2 200m maschile in 44.188

A distanza di poche settimane quindi dalla conquista del posto nominale ai Giochi di Parigi, Christian Volpi conferma il suo stato di forma. L’azzurro in forze al GS Paralimpico Difesa sale sul secondo gradino del podio nel KL2 200m maschile in 44.188. Davanti a lui solo l’ucraino Mykola Syniuk, oro in 43.454, mentre il bronzo va al collo del serbo Strahinja Bukvic (44.788). Nella stessa gara, quinto posto in 45.544 per Federico Mancarella (CC Bologna).

All’atleta livornese autore di imprese impossibili vanno i complimenti più sentiti da parte di tutta la redazione di QuiLivorno.it.

