Christian Volpi è l’atleta dell’anno 2025 per i Veterani dello Sport

Emozionato e soddisfatto l'atleta paralimpico labronico: "Quando viene riconosciuto un traguardo è sempre un enorme piacere, perché non si valorizza solo la vittoria, ma tutto il lavoro che c’è dietro le quinte". Premiato anche il giovane lottatore Dario Martelli come atleta emergente

di Giulia Bellaveglia

Christian Volpi è stato proclamato atleta dell’anno 2025 dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport, sezione livornese “Nedo Nadi”. Un riconoscimento che il giovane sportivo accoglie con grande soddisfazione: “Quando viene riconosciuto un traguardo è sempre un enorme piacere, perché non si valorizza solo la vittoria, ma tutto il lavoro che c’è dietro le quinte”, ha commentato dal palco l’atleta paralimpico che porta in alto il nome di Livorno in tutto il mondo.

Accanto a lui è stato premiato anche il talento della lotta Dario Martelli, scelto come atleta emergente 2025. Emozionato, il giovane ha voluto dedicare la distinzione a chi lo segue ogni giorno sul tappeto: “Lo dedico ai miei allenatori, Gabriele e Riccardo Niccolini“.

La sezione “Nedo Nadi” dei Veterani dello Sport conferma così la propria attenzione ai valori di impegno, crescita e dedizione, celebrando due ragazzi che rappresentano al meglio lo spirito sportivo livornese.

