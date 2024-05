Christian Volpi vola a Parigi: strappato il pass a Cinque Cerchi

Christian Volpi insieme ai suoi fratelli in Ungheria dove si è guadagnato la qualificazione per Parigi 2024

A distanza di 3 anni esatti da quel maledetto incidente che gli cambiò completamente la vita, il livornese Christian Volpi aggancia la qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi. Il padre Roberto: "Ancora non ci crediamo! E' bellissimo. Un grande applauso a tutto lo staff che lo segue quotidianamente ma soprattutto a mio figlio che non ha mai smesso di lottare"

di Giacomo Niccolini

I supereroi esistono? Di certo nei fumetti, direte voi. Ma noi siamo sicuri che anche la nostra città possa vantarne uno. Tre anni fa. Soltanto tre anni fa, quel dannato 12 maggio del 2021. Quella rotatoria di notte. Un ragazzo a terra. Qualcuno che si ferma a soccorrerlo, le sirene e la corsa in ospedale. Il cuore in gola. L’operazione. L’anima che balla sopra un filo. E poi la nuova vita. Quella che sembrava insormontabile, quella che ti catapulta dall’altra parte di un guado da cui ci vuole coraggio per guardarsi dietro ma soprattutto per guardare avanti. Ventidue anni e perdere le gambe. Ma questo, ad uno come Christian Volpi, non ha fatto perdere la speranza.

Circondato da un muro di affetto, a partire dai fratelli fino ai genitori e agli amici di sempre, Christian non si è mai arreso. Ha voluto risalire il prima possibile su quella canoa che praticava con passione. Sin da subito l’obiettivo era solo uno: ci sono le Olimpiadi nel 2024. E perché no. Tentare un’impresa che a distanza di tre anni sembra così impossibile. Forse così disperata. Ma sapete, non tutti i supereroi indossano il mantello. Qualcuno viaggia su di una sedia a rotelle e perché no, dentro a una canoa. Così colpo dopo colpo, Christian inizia a crederci davvero. Prima l’azzurro, poi il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa , le medaglie internazionali, le competizioni con gli atleti paralimpici di tutto il mondo. Nel mezzo lo sconforto, il sacrificio, il tornare a sperare. Il capire di avere le doti per esserci. Fino ad arrivare ad oggi.

La certezza arrivata grazie ad un quarto posto ai mondiali in Ungheria. Alle 11,30 di venerdì 10 maggio la gioia infinita. La qualificazione ai Giochi Paralimpici di Parigi c’è. È tutto vero! Come titolerebbe la Gazzetta dello Sport. Christian Volpi volerà in Francia a fine agosto per difendere i colori azzurri e per portare in alto anche quelli della nostra città.

“Una gioia infinita – ha commentato il padre Roberto contattato dalla redazione di QuiLivorno.it appena giunta la notizia della qualificazione a Cinque Cerchi – Una gioia da condividere con tutto il team di lavoro che ruota intorno a Christian ma in prima istanza una gioia infinita per lui. Ci sono stati momenti di puro entusiasmo, di fatica infinita e anche di difficoltà mentale. Abbiamo e ha superato tutto questo con forza e determinazione. In questi ultimi mesi era molto concentrato per ottenere questo pass olimpico. Ce l’ha fatta. Non sembra neanche vero. Dobbiamo ancora metabolizzare tutto. Ma siamo al settimo cielo”.

A Christian va il più grande in bocca al lupo da parte di tutta la redazione di QuiLivorno.it e un mega abbraccio sentito e sincero all’uomo, prima, e all’atleta subito dopo, che ha portato la nostra città così in alto. E adesso Christian spicca il volo… Ormai non ti puoi più nascondere… sei davvero il nostro supereroe!

Qua sotto la gara finale dei Mondiali in Ungheria che hanno qualificato Volpi per le Paralimpiadi di Parigi

