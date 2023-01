Ciclismo. In Comune presentata la stagione del G.S. Carli Salviano

Annunciate due importanti competizioni, al momento in fase di organizzazione: una corsa master che si terrà in occasione della festa di Salviano domenica 7 maggio e il Primo Trofeo Città di Livorno, gara ciclistica internazionale di gran fondo che si svolgerà il 10 settembre

Presentata giovedì 26 gennaio a Palazzo Comunale la squadra ciclistica del G.S. Carli Salviano e due importanti trofei organizzati dal Circolo stesso. Gli iscritti quest’anno sono cresciuti, infatti la squadra vanta 50 master, che si sono messi in evidenza in varie competizioni regionali e nazionali ottenendo anche titoli iridati. Due ciclisti si sono classificati ai mondiali di Glasgow che si svolgeranno la prossima estate.

Annunciate due importanti competizioni, al momento in fase di organizzazione: una corsa master che si terrà in occasione della festa di Salviano domenica 7 maggio e il Primo Trofeo Città di Livorno, gara ciclistica internazionale di gran fondo che si svolgerà il 10 settembre e sarà inserita nell’ambito delle celebrazioni in ricordo dell’alluvione del 2017.

Gli onori di casa sono stati fatti dal sindaco Luca Salvetti che ha salutato gli atleti presenti in Sala Cerimonie, tutti in tenuta da gara e i dirigenti del G.S. Carli Salviano che “sono l’anima e la linfa di questa società, augurando a tutti un’ottima stagione come la precedente”. Il presidente del G.S. Carli Salviano Alessio Freschi ha posto l’attenzione sui temi della sicurezza in strada e si è fatto portavoce del G.S. Carli e di tutti i gruppi ciclistici della città, “che si stanno impegnando quotidianamente per ridurre il rischio incidenti”. Ha aggiunto che l’impegno più importante di squadra e allenatori è rivolto alla categoria giovani, oltre che ai temi del sociale, dell’inclusività e della sicurezza. Di primaria importanza la sinergia tra associazioni e istituzioni”. Ha terminato il suo intervento facendo un appello al Sindaco affinchè l’Amministrazione realizzi una pista in cui far allenare i giovanissimi ( età compresa da 3 ai 12 anni) e ringraziando sponsor e sportivi. Anche il vicepresidente del G.S. Carli Salviano Loredano Scardigli, dopo aver ringraziato Amministrazione, sponsor e atleti ha ribadito l’importanza di uno spazio per gli allenamenti dei giovanissimi.

Condividi: