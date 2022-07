Ciclismo. Mercoledì 27 luglio il Trofeo Città di Livorno

Organizzazione firmata Cicli Falaschi, con il supporto tecnico del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche e il patrocinio del Comune di Livorno

Il fascino di una gara in notturna in sella a due ruote, sul lungomare livornese. È il Trofeo Città di Livorno, gara ciclistica in programma per mercoledì 27 luglio a partire dalle 20.30, con ritrovo e partenza dalla Rotonda d’Ardenza. È l’Asd Cicli Falaschi a organizzare la manifestazione, con il supporto tecnico del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche e il patrocinio del Comune di Livorno. Un numero cospicuo di partecipanti, anche da fuori della Toscana, è atteso per questo appuntamento che vale come Criterium Nazionale. Questo evento è nato per ricordare Sergio Marchetti e Mario Romboli, due storici dirigenti della Uisp per il mondo del ciclismo livornese.

Il Trofeo Città di Livorno è una gara a cronometro a coppie in notturna che si svolgerà sul litorale livornese, con ritrovo a partenza alle 20.30 dalla Rotonda d’Ardenza, giro di boa all’altezza della Baracchina Azzurra e due giri completi per un totale di 12 chilometri. Manifestazione che esiste da circa dieci anni, vale come Criterium Nazionale Uisp e per questo richiama sportivi anche da fuori della Toscana. Partecipazione aperta a tesserati Uisp e di altri enti, sono cinque le fasce di età in cui è suddivisa la manifestazione, quindi le premiazioni finali (che si terranno allo Chalet della Rotonda) riguarderanno le prime tre coppie di ogni fascia. Ordine di partenza a sorteggio, il tratto di strada interessato dal percorso sarà completamente chiuso al traffico dall’inizio alla fine della manifestazione, grazie alla presenza della Polizia Municipale e dei volontari distribuiti nei vari punti del tragitto. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 25 luglio. Per info: 347/8892152 – 366/6692242 – [email protected].

